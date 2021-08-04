杭州保姆縱火案｜林生斌再婚誕女深陷輿論風暴　警方公布調查結果

針對中國「杭州保姆縱火案」受害者朱小貞的丈夫林生斌的爭議，杭州市聯合調查組在最新通報中指出，未發現林生斌有參與縱火案，目前正調查其涉嫌偷稅詐捐等問題。



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杭州市公安局通報指，針對近期網絡上反映林某斌涉嫌違法犯罪的相關情況，杭州市聯合調查組開展了調查核實。通報指，縱火的保姆莫煥晶被判處死刑，並已經執行，未發現林生斌有參與策劃、實施該案的事實。

通報續指，林生斌與莫煥晶有不正常關係、莫煥晶與林生斌現任妻子任真真有親戚關係，莫煥晶是任真真介紹到朱小貞家中做保姆、林生斌案發當晚在現場附近等一系列的傳聞均為謠言。目前，公安機關已對山東膠州相關網民等擾亂公共秩序的違反治安管理行為開展調查。

至於有網民質疑及舉報林生斌涉嫌偷稅漏稅、涉嫌非法公開募捐、詐捐等情況，通報稱相關部門已按照程序認真開展調查，查證確有違法違規事實的，將依法依規嚴肅處理。

2017年6月22日，杭州藍色錢江高檔小區一住户家中發生大火，女戶主朱小貞及其三個孩子不幸殞命，男戶主林生斌是唯一倖存者。經公安機關調查，認定是人為放火刑事案件，涉案保姆莫煥晶被判死刑。林生斌在事發後獲得社會極大關注，惟在時隔不到四年後，他在微博上宣布已再婚並誕下一名女兒，結果引發輿論熱議。