糖尿病人福音｜胰島素首次進入全國藥品集中採購　預計可降價50%

中國現時有超過1.29億人患上糖尿病，佔中國總人口的10%左右。

內地傳媒報道，胰島素將首次進入全國藥品集中採購，也是生物藥首次進入「國采」。分析指出，雖然競爭可能不會太激烈，降價幅度也可能不會太高，但預計仍可有50%左右。



胰島素首次進入全國藥品集中採購。（北京商報）

報道稱，第6批全國藥品集中采購周五（26日）在上海開標，根據此前國家組織藥品聯合采購辦公室發布的《全國藥品集中采購文件（胰島素專項）（GY-YD2021-3）》公告，此次集采品種為餐時人胰島素、基礎人胰島素、預混人胰島素、餐時胰島素類似物、基礎胰島素類似物、預混胰島素類似物，共6個采購組。

公告顯示，本次胰島素國採各采購組報價單元以3ml:300單位（筆芯）規格為代表品，不同品種給出最高有效申報價。其中餐時人胰島素、基礎人胰島素、預混人胰島素最高有效申報價為每支50元（人民幣．下同），餐時胰島素類似物、預混胰島素類似物為每支72元，基礎胰島素類似物為每支132元。

中國現時有超過1.29億人患上糖尿病。（視覺中國）

報道引述醫療戰略咨詢公司Latitude Health創始人趙衡分析稱，從過去幾輪的國采來看，價格大約可平均下降50%左右，單品最高下降超過90%。今次國采有出現分組情況，相對來說每組競品數量減少，競爭可能不會太激烈，降價幅度也可能不會太高，但預計仍為50%左右。趙衡表示，胰島素是糖尿病人必備的藥品，市場需求量非常大。胰島素不同品牌之間價格差距比較明顯，較貴的要數百元，便宜的也是數十元，長期使用的話，對患者來說經濟負擔較重。

數據顯示，目前中國的二代胰島素價格為每支35元至50元，三代胰島素為每支70元至240元。