廣西男偷韭菜獲利8元遭重判半年惹議　法院：多次行竊且有前科

廣西桂林靈川縣法院近日公開審理一宗盜竊案，一名男子多次盜取韭菜並獲利8元（人民幣．下同），最終被判處有期徒刑6個月，並處罰金人民幣1000元。

該案引來輿論熱議，法院辦公室工作人員回應稱盜竊罪的量刑標准，金額和次數是分開計算，該案被告屬於多次行竊，符合入刑標準，並有故意傷害罪前科，是經綜合考慮才作出上述判決。



靈川縣法院對一宗盜竊案的判決引來不少爭議。（微博）

據法院在其微信公眾號發布的文章，法院審理查明，被告毛某在2021年5月29日、6月8日、6月15日，3次來到被害唐某位於靈川縣某公路旁的韭菜地，用割禾刀盜割田地裡的韭菜。盜竊後，毛某將盜竊所得拿到靈川縣縣城售賣，3次共獲利8元。此外，在6月15日凌晨，毛某還有到另一名被害人李某位於上述地點的青豆地偷摘青豆。法院認為，毛某以非法占有為目的，多次盜竊他人財物的行為已觸犯刑法，且因其有前科，遂作出上述判決。

文章更提醒「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，表明雖然單個蔬菜瓜果價值不高，但也不能竊取。

不過，該案判決結果被廣泛質疑是量刑過重，法律博主張新年律師稱處以治安處罰已足矣，「誠然，按照法律規定，盜竊罪入罪門檻之一為3次即可，貌似可不考慮具體金額，但辦案機關能這樣不考慮行為人社會危害性之輕重而生搬硬套嗎？」張新年並提到，《刑法》總則第13條但書條款有明確規定「情節顯著輕微危害不大的，不認為是犯罪」。

江蘇大楚律師事務所劉錄律師亦稱，判決明顯是教條主義、機械司法，有違天理、國法、人情，亦不符合罪刑相當、刑法謙抑性，建議相關部門對該案依法糾正。