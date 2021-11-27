從小在花園做作業長大知道該和誰交往？河北樓盤文案被批販賣焦慮

河北石家莊一樓盤的宣傳語近日引發爭議，其提到「從小在花園裏做作業，長大知道該和誰交往」等話說，被認為是在販賣焦慮。



網民周六（27日）在網上曬出上述文案，認為內容令人苦笑。據了解，該宣傳語來自橋西區眾里景園樓盤，其稱「從小住帶花園的房子，用獨立的書房，在花園裡做作業，長大了他自然知道該和誰交往」、「從同學家做客回來，他一下子就明白了他父親是多麼優秀的一個人」、「住在這裏，就是幾百萬的信用額度，在朋友那裏，你的話一言九鼎」。

事件隨即引發網民熱議，有人直言文案雖然難聽，但反映出的卻很真實，但也有不少人認為這是商家在販賣焦慮，會傳導不正確價值觀。

網民點睇：

炒作自己的房產罷了，都是在瞎編一通

說的沒毛病，事實如此，嘴上不承認，誰心裏苦誰知道

公開的秘密不等於秘密的公開，宣傳導向是重要問題

說是事實如此的人不知道以後怎麼教育小孩呢？讓小孩從小這麼勢力眼？

高檔小區裏住的也不都是紳士，也有地痞流氓，惡霸。貧民窟裏也多的是高貴的靈魂。英雄不問出處。



對此，涉事樓盤售樓處工作人員表示，網傳的宣傳語展板放在售樓處園區，前往購房的客人都能看到，此前內容未有引起質疑。他又指，宣傳語是由廣告策劃公司負責，具體情況售樓處並不清楚。