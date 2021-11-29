昆明樓盤爛尾近8年　上百戶業主無奈入住：每天開電筒上下樓梯

昆明一個樓盤於2014年初因開發商資金鏈斷裂而停工爛尾，直到如今都未有處置方案。不少業主近年由於承受不住在外租屋的開支，因此搬進爛尾樓居住。有業主形容，「每天進出都是開著手電筒上下樓梯」。



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內媒《每日經濟新聞》27日報道指，佔地136畝的奧宸中央廣場是奧宸地產在的一個商業項目，包含有寫字樓、公寓和商鋪，其中公寓數量最多，原計劃2014年12月交房。但在主體建築封頂、寫字樓外立面均已呈現後，由於開發商資金鏈斷裂，項目於2014年初停工爛尾。

儘管奧宸地產於2019年4月就已被法院受理破產重整，但由於涉及債權人眾多，直到如今依舊沒有結果，既沒有破產，也不能引入投資人重整。



報道指，今年32歲的段英（化名）在2013年以總價39萬元（人民幣，下同）買下奧宸中央廣場一個兩房單位。他在前幾年開始一家三口在外租屋，每個月租金2000多元，銀行房貸還要還2400元，由於生活開銷越來越大，他一家在兩年前搬進爛尾樓居住。

段英一家住在13樓，每天進出都是開著手電筒上下樓梯，而樓道還是毛坯牆，一摸粗粒的砂灰就會掉落。他表示，「現在住進來的業主已經有100戶左右了」。

報道又指，奧宸中央廣場的眾多業主也開展籌款分期復工的工作，其中先恢復1-6棟公寓樓的施工的話，所需資金大約為1.37億元，其中8000萬元是昆明市政府旗下融資平台新都公司的車位回購款，另外5000多萬元需由業主集體墊資。

段英表示，「這些費用包括了消防工程、綠化、水電等接入，自救方案必須80%以上的業主通過，而且需要全部資金一次性到位後才能執行」。