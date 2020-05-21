北京108呎陋室爆改成兩房豪宅　全屋暗藏收納空間還有巨型文化牆

一家三口擠在10㎡（約108平方呎）的陋室中是怎樣一種體驗？沈思嗣一家在寸土寸金的北京東羅圈胡同12號擁有一幢自己的10㎡小屋，在這片緊挨金寶街、面對往王府井的「寶地」上，雖說擁有一間自己的房子是非常幸運的，但是如果房子只有10㎡，還要裝下一家三口的日常生活的話，就顯得有些侷促了。

這套小戶型由一間小廚房和一間正房組成，狹窄的廚房甚至無法同時容納兩個人，兩邊靠牆的地方都被堆滿了日常雜物。妻子做飯時，只能側著身體極其不方便。因為空間小，廚房裡甚至裝不下最基本的油煙機，做飯時，妻子會打開爐灶前的小電扇，以此來吹散一些嗆人的油煙。

進入正屋一眼便能夠望到底，四四方方的屋內放滿了各種日用品，東西雖然都被妻子儘量整理得齊整，但畢竟空間大小受限，除了一堆生活用品，房間裡要有丈夫辦公地的地方、兒子學習的地方、放床的地方，剩下留給人可以活動的空間基本沒有了，更不用說個人隱私的問題了……

設計師如何完成這不可能的任務？看看改裝前後的驚人對比（點圖繼續閱讀）：

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看到這裡小編都震驚了，10㎡、10㎡唉！這樣一套節約別墅太合小編的心了！這設計師也太厲害了！不知道大家覺得如何呢？可以在評論區盡情留言討論哦！

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