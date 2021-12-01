南京東南大學DNA存儲技術新突破　校訓「止於至善」成功存入序列

江蘇南京東南大學師生團隊近日實現DNA存儲技術的新突破，更成功將該校校訓「止於至善」存入一段DNA序列。



據東南大學生物電子學國家重點實驗室劉宏教授介紹，大數據時代對更大容量、更快速度的數據存儲形式提出更高要求，DNA存儲技術就是將生物DNA分子進行編碼，從而在DNA序列上存儲資訊。目前國外DNA存儲技術路線多使用市面上成熟的技術和產品，DNA的合成與測序環節分開處理，需要大型儀器設備，操作相對複雜。

東南大學的團隊研發的DNA存儲電極。東南大學供圖

劉宏的團隊立足自主開發，實現DNA合成與測序環節的一體化，儀器設備也實現小型化。團隊改進傳統的化學合成方法，運用電化學方法，將東南大學校訓「止於至善」4個字「翻譯」為DNA序列，並存儲在電極上，隨後又成功讀取出來。

劉宏又提到，國外主流DNA存儲技術路線目前面臨的一大障礙就是讀取難，動輒要將整個DNA序列檢測一次，難以直接從中間某處開始讀取。此外，操作過程需要使用液體試劑，並不方便。但團隊將復雜的DNA序列分別固定在不同的電極上，需要讀取某段信息，找到對應的電極即可。

下一步，團隊打算徹底擺脫對液體試劑的依賴，研發全固態的DNA存儲設備。劉宏稱，DNA存儲和量子計算、量子通訊都屬於前沿技術，會致力於將電子信息技術與生物學技術相融合，未來不僅在數據存儲領域，在病毒核酸檢測等方面也有可觀的應用空間。