升降機內朝外賣小便再搖勻　安徽美團外賣員「加料」奉客後被行拘

安徽蕪湖一名美團外賣員被發現竟在外賣中小便，屋苑保安查看升降機閉路電視時發現異常，隨即告知受害業主，但無奈「已將外賣吃掉」。

警方在周三（1日）晚上透露，該名外賣員因尋釁滋事，被行政拘留14天。



事發在11月29日晚上11時半，從畫面所見，外賣員進入升降機後將外賣放在角落，隨後觀察下四周發現無人，就已將身體朝向地上的外賣並有所動作。此時，外賣員轉身按下升降機的樓層按鈕，然後就用手提著褲子蹲下來。數秒鐘後，外賣員將裝有外賣的袋子提起來，雙手捧著搖勻起來，又用鼻子聞了聞。升降機到達指定樓層後，外賣員就如常離開。

另據網上流傳對聊天截圖，受害的顧客事後有向朋友抱怨「以後半夜千萬不能點外賣，你不知道他們會做甚麼」。受害顧客稱，外賣員在外賣裡面「niaoniao」（尿尿），並且「我吃的時候不知道呀，今天早上才知道的，噁心死我了」。

受害業主獲知外賣員的惡行時，已經將外賣吃掉。（微博）

內地傳媒報道，屋苑物業管理中心的一名工作人員表示，受害業主已向警方報案，但具體進展並不清楚，亦不方便透露其它情況。屋苑所在的街道辦事處的工作人員則稱已經關注到此事，是否向外賣平台方追責需要看領導的具體安排。至於美團的一名客服就表示已向上級反饋事件，將和相關部門進行溝通，如果查證屬實會進一步處理。