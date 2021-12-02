2年前受封非洲酋長　河南80後男子有走上人生巔峰嗎？

2019年，80後的孔濤在非洲尼日利亞受封為部落酋長，當時他身披白袍、手持五彩斑斕的權杖與當地的朋友合影，未料引起了國內網民關注。「河南小伙成為非洲酋長」一度成為網民熱議的內容，甚至是紛紛調侃道：「出任非洲酋長是不是可以升職加薪，迎娶多個老婆，走上人生巔峰了？」。如今，兩年多時間過去了，孔濤有走上「人生巔峰」嗎？



《環球時報》報道，孔濤1985年出生於河南濮陽市濮陽縣，2010年獲北京交通大學碩士學位，隨後就職於中國土木工程集團有限公司工作。當時，正值尼日利亞國家鐵路大發展，孔濤被公司派往當地參與鐵路項目。在尼日利亞，孔濤和同事組織知識和技術培訓，為當地的工人和農民提供就業機會，讓他們能夠參與鐵路建設項目，用自己的勞動改善生活。

除此之外，孔濤還帶人為當地的一所小學修建3間全新的校舍，確保村裏的孩子能在更好的環境中上學讀書，他更被當地人稱呼為「孔校長」。他表示，對自己和同事而言，鐵路建設項目可能就是一個力所能及的項目，但對當地人來說，則是看到了改變命運的希望。

2018年9月，孔濤到尼日利亞「土皇」家中作客，對方提出要送他一個「禮物」，而「禮物」就是酋長的頭銜。據介紹，在尼日利亞的外國人中，只有為當地經濟或社會發展、民眾生活改善等作出突出貢獻，才能被授予酋長頭銜。

2019年4月21日，孔濤被正式授予「酋長證書」和「酋長權杖」，尼日利亞首都阿布賈吉瓦地區的土皇穆薩，親自授予了孔濤「WAKILIN AYYUKA」酋長封號，意思即「工程領袖」。

當時，受封儀式在國內引起轟動，不人都好奇「酋長」的職務是什麼。事實上，酋長制在尼日利亞存在已久，當地除了聯邦政府和州政府的管理外，地方上沒有直接的行政長官，而是由傳統勢力來統治，酋長制就是傳統勢力的體現。酋長一般分為3個等級，一級是土皇、二級是封疆大吏、三級是縣鎮級管理者。

據介紹，酋長享有封地，按照尼日利亞的風俗更適用一夫多妻制，甚至可以將封號傳給下一代。孔濤表示，雖然他被授予的酋長封號按級別僅次於土皇，但他的封號主要是一種榮譽的象徵，自己作為中國企業員工，並不參與當地具體事務管理，更覺得這個榮譽並非屬於他一個人，「表面上看來這個封號是表彰了我，但實際上，他們想感謝的是我背後的中國企業，更是我背後的祖國」。

值得一提的是，孔濤並非首個在非洲受封酋長的中國人，僅他所在的公司就有4個「酋長」，他們都因為在非洲作出貢獻而獲得當地人的敬重。獲封2年多後，孔濤當上中土尼日利亞運營事業部總經理。他表示，與未當酋長前相比，「唯一的變化就是名片重印了，我把封號印了上去，只要拿出名片，就能拉近和當地人的距離」。

新冠疫情以來，孔濤積極協調抗疫物資，幫助當地建立方艙醫院。今年年初，孔濤結束在尼日利亞的工作返回北京，他還參加了中非「一帶一路」國際工程科技與教育培訓中心項目，持續為中非友誼作出貢獻。