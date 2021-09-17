英國神奇網球美少女出道即奪冠　突曬極流利中文　以中國血統為榮

18歲的華裔女孩艾瑪．拉度簡奴（Emma Raducanu）剛剛體會到了什麼是出道即巔峰。



幾個月前，她還是個普普通通的英國高中生，甚至在為備戰英國的「高考」A-level而煩惱。現在，她成為了全英最炙手可熱的明星，第一次參加美國網球公開賽，就一舉奪得了女子單打冠軍頭銜，還將被女王授予大英帝國官佐勳章（OBE）。

賽前，艾瑪只是想用贏球的錢，買一副新耳機。如今離開紐約法拉盛的時候，她兜裡已經揣了180萬英鎊的獎金。讓中國球迷驚喜的是，賽後，艾瑪居然用一口流利的中文表達了感謝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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原來，這個混血姑娘的媽媽是瀋陽人，她還常來東北過暑假。談及中國血統，艾瑪毫不否認。她說，正是從媽媽身上學到的自信，幫助她成為了今天的自己。

英國寵兒一戰成名

讓艾瑪進入大眾視線的，是今年7月在英國倫敦舉辦另一項大滿貫——溫布頓網球錦標賽。作為本土選手，排名338位的艾瑪一出場，就得到了全英國的矚目。第一次參加大滿貫的她不負眾望闖入了十六強，卻因為突發呼吸困難，在衝擊八強時遺憾退賽。儘管沒走到最後，不少人覺得她已經顯露了大將之風。第一次在幾千人的注視下比賽，這個剛成年的女孩一點也不怯場，像隻小鹿一樣，不知疲倦地奔跑著。賽後，艾瑪也大方地和球迷互動，對合影要求來者不拒。面對超出預期的成績，她還會調侃自己：「來的時候，媽媽還笑著問我帶的衣服是不是太多了呢。」這個漂亮靈動的姑娘最討人喜歡的，就是她極具感染力的笑容。

剛在溫網亮相，很多人就開始期盼艾瑪能肩負起英國網球的未來。不過，儘管彼時英國媒體已經開始將她稱作「天才少女」和「希望之星」，也沒有多少人真正對艾瑪的美網前景有多看好。畢竟，曇花一現的故事，我們已經見過太多了。可艾瑪注定不一般。她頂住了壓力，躋身美網資格賽後，一路過關斬將，最後真的站上了大滿貫決賽的舞台。僅大她兩個月的費爾南德斯同樣是潛力新星。在這場「00後」的青春對決裡，即便艾瑪曾贏得過兩人少年時期的交鋒，也無人敢打包票是她笑到最後。因為公開賽年代以來，從來沒有人在美網打了三輪資格賽後還能奪冠的。一旦勝利，她就將創造歷史。比賽過程確實很艱難。艾瑪甚至因為努力救球，左膝擦傷流血，不得不接受醫療暫停，但還是咬咬牙，堅持了下去。最終，她以6-4，6-3的比分直落兩盤拿下，用不可思議的十連勝，成為了英國44年來第一個女子單打大滿貫冠軍。

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奪冠後，艾瑪激動地躺倒在球場上，雙手掩面，不敢相信奇蹟真的在自己身上發生，但耳邊已傳來千萬人的歡呼。更讓艾瑪感到受寵若驚的，是英女王也在第一時間發來了賀電。「我太榮幸了，我從沒想過女王也會看我的比賽。」除了女王，網球看台上的常客威廉和凱特夫婦，以及英國首相約翰遜相繼在社交媒體上表達了驚嘆和讚美，她已經是整個英國的寵兒。世界網壇同樣愛她。「她偷走了我們所有人的心。」名宿埃弗特（Chris Evert）說。

開心之餘，這個18歲的小姑娘最想做的，卻是大吃一頓冰凍酸奶，而且一定要是自己愛的巧克力布朗尼口味。為專心準備比賽，她已經悶在房間裡吃了三週的外賣了，現在已經等不及走進紐約的餐館，還想順便去心心念念的華爾街觀光。兩天後街頭漫步時看到自己的大海報，艾瑪高興地拍下了合影，說：「這是我見過最酷的場面！」超過77萬人給她點了讚。奪冠之夜的派對前，艾瑪專門用中文向自己媽媽家鄉的球迷們表達了感謝。「大家好，我想說謝謝。我希望你喜歡看我的網球，我現在特別特別開心。」不少人從裡面聽出了幾句東北味兒。事實上，如果不是意外捧杯打亂計劃，她可能真在飛往瀋陽看外婆的飛機上了。

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華裔學霸 常來瀋陽

2002年冬天，艾瑪出生在加拿大。她的爸爸Ian是羅馬尼亞人，媽媽Renee則來自中國瀋陽，兩人都是金融從業者。艾瑪兩歲時，全家移居到了倫敦。儘管擁有著多元文化背景，「瀋陽」依然被艾瑪標在Instagram自我介紹中醒目的位置。偶爾，她也會發張和家人在一起的照片，親切地用中文叫著「姐姐」。

在疫情前，艾瑪幾乎每年夏天都會回瀋陽探親，還在瀋陽體育學院練過球。不僅是網球，乒乓球也是要打一打的，何況在中國遇到的，個個都是強手，對訓練反應能力大有幫助。瀋陽不是她在中國唯一認識的城市。在南京夫子廟，艾瑪也曾拿著一串糖葫蘆，開心地拍著遊客照。艾瑪從不避諱談論媽媽帶來的中國血統對自己的影響。在她眼裡，媽媽是個非常努力的人。在媽媽和其他中國親戚的言傳身教下，艾瑪還學會了遵守紀律，以及尊重他人。「他們的內心都非常強大，看起來似乎沒有什麼可以打倒他們。」

5歲開始接觸網球，艾瑪從小就展現了非凡的潛力。有勤勉的媽媽做榜樣，她訓練也十分刻苦。獲得了英國草地網球協會的獎學金後，艾瑪得以一邊當網球運動員，一邊做全日制的學生，居然還平衡得非常好。在剛剛過去的A-level考試裡，這位學霸少女在數學和經濟學中分別拿到了A*和A的好成績。這還是她在美網參賽時，父母打電話告訴她的。當然，她的生活裡並非只有這些。除了網球，艾瑪還學過很多種東西，包括騎馬、游泳、踢踏舞、籃球、滑雪，以及卡丁車。小時候，她常是卡丁車和摩托車越野課堂裡唯一的女孩。有一次，摩托車老師要求他們做俯臥撑，艾瑪也是唯一能做到的人，感到十分驕傲。這樣的自信，也是她從媽媽身上學到的。「不是說要向每個人大聲宣告我有多好，而是從內心裡相信自己很優秀。」

艾瑪的偶像之一，是中國網球名將李娜。她曾在2011年法網和2014年澳網兩奪大滿貫，是亞洲第一個奪得女子單打大滿貫的球員。「她是那麼敏捷，並且非常有力，不會錯過任何一個進攻的機會。」除了技術，艾瑪還被李娜的精神鼓舞，「她像一個鬥士。在那麼漫長而艱苦的比賽中，她展現的韌性始終縈繞在我腦海」。在不少球迷眼裡，艾瑪身上確實有「娜式反手」的影子，而她大笑時的那股直爽範兒，也有李娜的味道。這次，李娜也給艾瑪送去了祝福。同樣收穫意外奪冠之喜，她知道一夜成名背後的甜與苦。

毫無疑問 她將是下一個巨星

很難不感嘆，青春靚麗、陽光愛笑的艾瑪生正逢時。不僅英國體育急需一位新的代言人，深陷「老齡化」危機的網球世界也在歡迎一個年輕的英雄。在拿下美網冠軍頭銜前，《Vogue》英國版已經為艾瑪拍攝了雜誌內頁——這是剛被她「篡位」的前英國一姐孔塔都沒有的待遇。很多人已經從身高1米75的她身上看到了極佳的時尚表現力。如今，艾瑪已經簽約了經紀巨頭IMG。有了莎拉波娃前經紀人的加持，她的機會只會更多。要知道，同為女子網壇年少成名的「天才少女」，俄羅斯人可充分發揮了自己的形象優勢，一直是球場和秀場兩手抓。

此外，從今年東京奧運會的主火炬手大坂直美身上，也可以窺見一條艾瑪可能會走的路。2018年，21歲的大坂直美拿下美網後，日本沸騰了。源源不斷的讚助商蜂擁而至，她的商業價值也水漲船高。不久後，大坂直美加冕世界第一，成為了首個「亞洲球後」。 2020年，她已成為了美國《福布斯》雜誌「全球最高收入運動員」第12名，是女運動員中的第一，入賬的6000萬美元中，5500萬來自其20多家贊助商。大坂直美背後是日本，而艾瑪的身後，是整個大不列顛。儘管目前她的世界排名才剛剛來到23位，但同樣地，只要成為了「全村的希望」，所有的獎賞都會紛至沓來。贊助商已在艾瑪身後排起了長龍。有專家分析，如果她能繼續不停地贏球，未來五年內掙1億英鎊也不是不可能。

事實上，這位冉冉升起的新星已經開始施展影響力了。奪冠後短短幾天裡，艾瑪Instagram的粉絲已經激增了100萬，截至16日上午，已達來到191萬，並且還在持續暴漲。英國草地網球協會也傳來消息，在艾瑪的鼓舞下，不少年輕女孩都決定要學習網球。艾瑪的漫漫征程，其實才剛剛開始。本次美網，她只遇到了2位世界前20。當然，手握連勝10場不失一盤的戰績，沒人會質疑艾瑪冠軍的含金量。不過，英國網球名宿亨曼也說道：「未來，她將和世界前5交手，這可會是地獄般艱難的旅程。她會繼續取得更多的勝利，這不會是曇花一現的故事。」對18歲的艾瑪來說，機遇和挑戰，都在前方。

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全紅嬋為中國贏得今屆第33面金牌▼▼▼