內地湧現奶茶炸雞等外賣盲盒　專家憂存食物安全風險恐病從口入

內地近年掀起一股盲盒熱潮，最常見的有玩具、服裝、化妝品、零食，後來更有考古盲盒、機票盲盒甚至飽受批評的寵物盲盒等等。

近日，內地的外賣平台出現多款外賣盲盒，盒內物品千變萬化，例如奶茶、炸雞、雪糕等。外賣盲盒吸引不少消費者購買，惟有專家提醒，食品類產品以盲盒形式出售，可能存在一定風險。



《現代快報》報道，在內地的外賣平台上，位於江蘇南京的一間飲品店，買家只要9.9元（人民幣，下同）就能購買一杯 「神奇盲盒」，產品下方介紹稱「每日限量驚喜放送，根據老闆心情隨機出品，性價比遠超9.9哦 ~」。

店員透露，盲盒從店內出售的飲品款式隨機挑選並製作，有時顧客收到的產品超出預期，比較驚喜，也會反饋給店家。不過，該款盲盒產品只供線上出售，線下並不提供，「我覺得奶茶盲盒挺好的，顧客不知道喝什麼，就由我們來幫他們決定」。另一間飲品店的「奶茶盲盒」售價為17.9元，產品說明明列盲盒不接受指定產品，但買家可自選溫度、甜度，該店會推薦適合買家的飲品。

+ 1

專家：食品類產品以盲盒形式出售，可能存在一定風險

東南大學經濟管理學院副教授浦正寧認為，以盲盒的形式，即以未知的形式提供一個「抽獎袋」，讓消費者獲得中間產品，已經變成一種較為常用的營銷手段，包括市面上現有的手辦及文具盲盒等商品。

他提醒，消費者應該充分考慮到特殊產品，比如食品類產品以盲盒的形式出售，在個人偏好、價值認定，甚至食品安全方面可能存在的風險。由於食品是通過盲盒形式出售，因此商家亦會存在無法完全自證清白的風險。

浦正寧認為，盲盒從營銷角度而言只是一個噱頭，在沒有其他更有趣、有效的營銷手段時，商家使用此種營銷策略未嘗不可，比如促銷庫存產品，但並不意味所有商品都適合在不給定充分信息的情況下售賣。

盲盒類型千變萬化，從最初的玩具盲盒，再到文具盲盒、機票盲盒、脫單盲盒，再到關乎小生命的寵物盲盒等等，都似乎有一種神秘的力量令人忍不住一買再買。

今年年初，中國消費者協會在官網發布消費警示，直指盲盒市場存在的主要問題，包括商家過度營銷，消費者易中套「上癮」；商家涉嫌虛假宣傳，到手貨品與宣傳不符；產品質量難以保障，假冒偽劣、「三無」產品時有出現；消費糾紛難以解決，售後服務亟待改善等。中消協提醒消費者，要認識到盲盒的不確定性，不要沉迷其中，理性消費。