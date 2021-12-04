安徽男童被陌生女抱走18樓高空拋下致死　警拘疑犯懷疑患精神疾病

近日，安徽一名1歲男童被陌生女子帶到樓頂後拋下，不幸身亡。事件引發廣泛關注，當地警方事發後將疑犯刑事拘留。有案發小區居民表示，疑犯平時行為怪異，懷疑有精神疾病。



據《澎湃新聞》消息，事發於11月28日11時左右，15個月大的男童鵬鵬（化名），與母親於合肥市廬陽區阜陽北路附近一間蛋糕店挑選蛋糕時失蹤，其母發現鵬鵬不見時，想首先查看蛋糕店內閉路電視，但遭店員拒絕，隨後報警處理。中午12時許，鵬鵬家屬從警方處得知，附近一小區有男童墮樓，已送院搶救，家屬趕到時發現該男童就是鵬鵬。

警方調查後發現，有閉路電視曾拍下鵬鵬失蹤時的畫面。一名身材微胖、佩戴口罩的女子，於蛋糕店外趁鵬鵬的母親不備將鵬鵬抱走，畫面顯示，鵬鵬坐在該女子的肩部。懷疑鵬鵬是被該女子帶至小區樓頂後發生意外。

周三（12月1日），當地警方通報指，經初步查明，28日上午，疑犯在某到高點外趁幼童母親不備，將其帶到案發小區某棟樓頂，隨後將其扔下。當地下午6時，該幼童經搶救無效死亡。警方指，目前疑犯董某平（女）已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

鵬鵬的家屬事發後悲痛無比，有家屬表示，全家人都不認識疑犯，事發前亦未曾去過事發小區，疑犯似乎是伺機下手，鵬鵬就是她的目標。此外，鵬鵬的家屬還說，鵬鵬平時乖巧可愛，不會輕易和陌生人走，懷疑事發前鵬鵬被疑犯下藥。

據了解，疑犯平時居於事發小區，有小區居民表示，疑犯平時行為怪異，經常自言自語，「嘀嘀咕咕的，也不知道說什麼」。該居民還表示，疑犯出門時會化妝，但妝容亦極為怪異，「眼線化得好粗」。