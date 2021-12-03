赴張家口滑雪弄丟價值2000萬元名錶　失主超高額懸賞引網民熱議

內地一名滑雪客近日不慎在河北雲頂滑雪場，丟失一隻百達翡麗（Patek Philippe）錶，隨即發布高達30萬元（人民幣，下同）的懸賞，引發熱議。網友搜索發現，該款手錶在二手平台售價高達2000萬元，紛紛笑說「別拉我，我要去雲頂滑雪場了」。



據《極目新聞》報道，有民眾稱自己於12月1日在張家口市雲頂滑雪場曼陀羅雪道滑雪，不慎丟失百達翡麗錶一塊，如有人拾到並歸還，願意以30萬元作為酬謝，並附上了丟失手錶的照片。

對話截圖隨即在網路瘋傳，網友發現，該塊手錶為百達翡麗品牌5073P型號的一款鉑金腕錶，某二手平台售價高達2000萬元（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雲頂滑雪場工作人員2日上午證實此事，稱雪場也出動了巡邏隊進行尋找，但目前沒有進展，也並未接到相關線索。

一位資深名錶玩家透露，這款手錶產量有限，錶盤鑲鑽，具備三問報時和萬年曆功能，屬於高級定制款手錶，目前市場流通價值在幾百萬到一千萬元不等。此外，該玩家還表示，每一隻手錶都有一個獨特的編號，如果有人撿到後可以通過編號對失主身份進行鑒別。

此事在網路引起熱議，「不工作了我去給他找錶」、「還上什麼班啊，走吧」、「貧窮限制我的想像」、「那麼有錢，丟了就丟了吧」。不過也有人質疑，「怎麼感覺是滑雪場營銷炒作」、「炒作新手段」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】