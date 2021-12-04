內地綜藝節目擅用網民相兼PS變禿頭　當事人感冒犯：我頭髮濃密

近日，有網民爆料指，自己的照片在不知情的情況下，被芒果TV一檔綜藝節目使用並PS成禿頭。對此，涉事節目製片人發文道歉稱，事件是由於節目組疏於檢查導致，今後將更加謹慎製作內容。



周五（3日），網民「白蘇艾」在微博發文爆料指，自己的照片在不知情的情況下，被芒果TV綜藝節目「名偵探學院」所使用，且被PS成禿頭。該網民指，自己髮量很多，感覺被節目組做法冒犯，需要解釋。

據《澎湃新聞》報道，該網民稱自己平時甚少收看芒果TV的綜藝節目，這張照片是被朋友發現後轉告他的，而節目組事發後亦有與其取得聯繫，正在溝通後續處理結果。該網民還表示，「我頭髮尚且濃密，謝謝大家的關心，不想有太多關注，其實我只是一個想證明自己沒有禿頭的讀書人罷了。」

同日晚，涉事綜藝節目製片人通過微博致歉指，是由於節目道具組擅自搜索、合成、使用網絡照片，又疏於檢查，導致該網民飽受困擾，對其形象和聲譽造成了不良的影響。「作為節目負責人，出現這種問題我們有不可推卸的責任」，在這裡鄭重道歉。

隨後，「名偵探學院」官方微博亦轉發上述消息並表示，「今後，將以更認真、更嚴謹的態度制作、審查節目。還請廣大網友繼續監督、指正。」

網民熱議：

「節目組確實太過分了」。



「芒果台幹出這種事就太正常了，全國最沒底線的電視台和綜藝節目」。



「道具組怎麽不用自己內部人的，跑去網絡搜，可以看出這已經成習慣了」。



據了解，涉事節目於11月25日播出。有內地律師表示，節目組在未經許可的情況下，使用他人照片，已涉嫌侵犯肖像權，須賠禮道歉、恢復名譽、賠償損失。該律師又說，做節目須有法律意識，尤其是涉及到他人的名字、照片或電話號碼等，應事先獲得權利人許可，不可侵權，否則就要承擔法律責任。