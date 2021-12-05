爸姓「屎」從小被笑到大　為女兒取名超崩潰　奶奶一個建議輕鬆KO

現代父母對於孩子的名字都非常在意，生怕一個不小心就害他們人生不順遂。大陸就有一對夫妻，因為丈夫的罕見姓氏「屎」，讓他們不知該如何幫女兒取名，丈夫更無奈的表示，自己的名字從小被笑到大，不希望女兒跟他經歷一樣的人生，只能求助網友集思廣益，賜給女兒一個好名。



據了解，屎姓源自於壯族，是個人口不足千人的稀有姓氏，因明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍）的一句「姓屎姓尿也不姓牛」，使其後代以「屎」為姓。大陸一名父親從小因為這個姓氏被同學取笑，如今他有了自己的小孩，不希望她跟自己一樣有個不快樂的童年，但絞盡腦汁就是想不出個好名，因此想問問大家，該如何取名才能讓女兒人生順遂。

相關閱讀：「超怪姓氏」惹網民熱議！唔係傳唔係傅…睇真啲原來係香港大姓（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

對此，網友們集思廣益，但取的名字屎爸爸都不滿意，讓他很是苦惱。但就在此時，孩子的奶奶隨口說了一句「不然叫屎舒好了」，並解釋其諧音與「史書」一樣，且舒字有從容大方之意，念起來也不會讓人把重點放在「屎」姓上，屎爸爸終於放下心中的大石，為女兒覓得一個好名。

【同場加映】BB姓氏太罕見 內地保健院要求父親改姓 呢個字你識唔識讀？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【同場加映】「丨」字點讀？台男蘇丨丨被質疑偽造身分證 唸出名字突遭警包圍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

徵傳播妹喊「靠男人沒用」 +9妹神邏輯勸世網笑瘋

【本文獲「TVBS」授權轉載。】