「超怪姓氏」惹網民熱議！唔係傳唔係傅…　睇真啲原來係香港大姓

許多人為求方便快速，平時習慣以草寫帶過，不過卻有可能造成閱讀上的困難。一名台灣網友就分享客戶的手寫字，由於字跡實在太奇特，讓他直呼「看不懂」，最後在網友們的幫助之下才得出答案。



原PO以「容我求助一下，這個是什麼姓氏」為題，在PTT八卦板上分享客戶留的手寫資料。只見照片中圈起的姓氏重複出現兩次，讓原PO苦惱詢問「這個字真的搞不懂是什麼」。貼文一出，也吸引了許多網友留言，推斷有兩人同姓應該不冷門，猜測可能是第一大姓「陳」、有人字邊的「傅」、或字旁同樣有兩點的「馮」。

唔係「傅」唔係「傳」亦唔係「陳」…點圖放大看清「超怪姓氏」及背後真相👇👇👇

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：「丨」字點讀？台男蘇丨丨被質疑偽造身分證 唸出名字突遭警包圍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

對此，許多家中有長輩的網友，則給出一致的答案「張」。「張，一看就覺得眼熟，父母都這樣寫這個字」、「我問我媽，她一看就說這是張，可能是老一輩的會用的草寫」、「我媽說張的簡寫」、「張吧，我奶奶也都這樣寫」、「老一輩的人就這樣用」、「張的草寫」、「張，我也都這麼寫」、「寫寫看張就知道那個筆劃方位的簡寫感覺」。

同場加映：你的名字成致富關鍵！姓名學分析5種筆劃會發達 12劃名利相收（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

他曝信用卡額度「只有1千」 網笑瘋：比拒絕辦卡還羞辱人

外送備註寫7樓 6樓住戶見狀「超毛驚喊」：快下來

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】