在禁遛狗區遛狗還不牽繩　瀋陽婦不聽勸咬警員手臂被刑拘

遼寧瀋陽49歲女子王某日前在當地一處禁止遛狗區域遛狗，且未牽繩。警員發現後上前勸導，但王某不聽勸告，還辱罵、推搡警員，並將警員右臂咬傷。警員最終強行將狗帶離，王某則於近日被警方依法刑拘。

瀋陽婦在禁遛狗區遛狗還不牽繩，不聽勸咬警員手臂被刑拘。（示意圖）

據遼瀋晚報報道，6月29日晚7時，瀋陽某休閒廣場上人流密集，不少飯後出來散步的附近居民和跳廣場舞、健身的居民在廣場上活動。然而，警員在轄區內某廣場巡邏時發現，一隻體長半米多的黃色大狗在廣場上跑來跑去，頸上雖然拴着狗鏈，但狗鏈的另一邊卻沒有在主人手中。

由於該處平時就屬人流密集區域，廣場在明顯位置都設有禁止遛狗的警示牌，警員便上前勸狗主人王某注意安全、帶狗離開禁止遛狗區域。王某雖然口頭上答應，卻轉身與別人聊天，並未帶狗離去。隨後警員進行了第二次勸告，仍舊沒有將其勸走。

狗主人王某一口咬在警察手臂上。（瀋陽警方）

警員依規要將狗強行帶走，憤怒的王某卻拒不服從警員的勸告，上前與警員爭執，不僅辱罵、推搡警員，還一口咬在警察手臂上。為了保護其他在場群眾的人身安全，警員最終還是將狗強行帶離。

經檢查，被咬警員後並未受傷。但是，王某由於涉嫌妨害公務犯罪，被依法傳喚至公安機關。經審訊，疑犯王某對其辱罵、推搡並咬傷執勤警員的犯罪事實供認不諱。目前，疑犯王某已被皇姑分局依法刑拘，案件正進一步辦理中。

（遼瀋晚報）