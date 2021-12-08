遼寧老人意外墮樓倒掛窗台　23歲女生翻窗寒風中緊抱老人半個鐘

近日，遼寧瀋陽一位老人意外墮樓，並倒掛在樓下窗台上。為防止進一步發生危險，一名身著睡衣的女子爬出窗外，並在窗台上緊緊抱住老人的腰，直至消防人員到場解救時，女子的身體已經凍僵。這名女子表示，「我感覺自己就是做了一件很普通的事而已，救人只是下意識的舉動。」



據《北京青年報》報道，事發於11月24日，在瀋陽的一幢沿街居民樓，一名意外墮樓老人倒掛在居民樓4樓的窗台外，身體被欄杆卡住，但隨時會有在發生危險的可能性。

有網傳視頻顯示，此時一名穿著睡衣、敷著面膜的女子爬出窗外，在接近零下十度的天氣中，在窗台上緊緊抱住老人的腰。直至半小時後，救援人員到場將兩人解救。有社區工作人員表示，穿睡衣的女子被救下來時已經凍到渾身僵硬，身體不停發抖。

這名救人女子今年23歲，名叫施艾彤，回憶起事發當日的場景，她表示自己當時正坐在窗邊敷面膜，聽到一聲巨響後發現了倒掛在自家窗台上的老人，顧不上多想便從窗戶外翻了出去緊緊抱住老人的腰。

驚險的場景引發不少人圍觀，施艾彤說，支持她支撐下去的力量，就是下面群眾的加油聲。她坦言，自己當時其實很害怕，後來給家人打電話時還可樂，但看到老人成功獲救，她覺得一切都是值得的，「人救下來就好，其他的都沒事兒。」

事件引發網民點讚：

「人美心善的姑娘」。



「東北的天氣那麼冷，女孩真是好樣的」。



「女孩好人會有好報的，老人也好幸運」。

