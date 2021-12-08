山東兩男子結伴回鄉尋親　未料二人為親兄弟　兄妹6人隔40年團聚

山東兩名素未謀面的男子，近日經有關組織介紹，結伴搭乘火車踏上尋親之路，趕到他們的老家浙江嵊州後，二人見到了失散多年的親人。出乎意料的是，一路上相談甚歡的二人竟也是親兄弟，有網民就此感歎，「這是什麼樣的緣分呀」。



山東結伴尋親兩名男子竟為親兄弟。（山東商報）

據《山東商報》報道，今年45歲的許先生家住山東夏津縣，他從小便從鄰居處得知自己是被養父母抱養的，2019年，他意外得知自己可能來自浙江，便抱著一絲希望進行了血樣採集、提交了身份信息。2021年11月，許先生被通知DNA得到匹配，自己有哥哥姐姐在浙江嵊州。

與此同時，家住山東臨沭縣的袁先生亦接到了類似通知，因袁先生3年前亦曾到嵊州尋親，但信息不全、技術不完善等原因令他無功而返。今次，經尋親組織介紹，許先生與袁先生相互添加了聯繫方式，並結伴踏上尋親的路。

據了解，嵊州警方接到兩名山東籍男子的尋親需求後，就根據登記在冊的尋親信息進行對比，通過DNA採樣後發現，許先生與袁先生均為當地喻姓家族的親人，亦即二人是親兄弟。而二人在結伴踏上回鄉的火車前並不知曉此事，因嵊州警方想給二人準備一個大驚喜。

直至12月3日，三方兄弟正式見面後，警方才告知原來許先生與袁先生為親生兄弟，至此喻姓家族六兄妹在失散40多年後終於重聚。據悉，喻姓家族的父母已經去世，當年因家中經濟條件不允許，無力養活六個孩子，於是老五、老六陸續送往山東。