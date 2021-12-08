浙江男盜變壓器角鐵觸電亡　妻謊稱工作出事告供電公司索賠逾百萬

浙江揚州廣陵法院周三（8日）舉行新聞發布會，其中提及一個案例，一名妻子聲稱供電公司高壓設備沒有足夠安全設施，導致丈夫在工作期間觸電後死亡，要求賠償各項損失約121萬元。

不過，法院在審理中發現，死者當時並非工作，而是正要盜竊變壓器上的角鐵，且屢有前科，最終判決駁回訴訟請求。



妻子黃某今年3月將供電公司告上法庭，聲稱在2019年12月7日上午10時左右，丈夫孫某和工友高某一起去揚州某小區附近的電力設施處工作，由於高壓設備沒有足夠安全設施導致孫某觸電，後孫某被送往醫院搶救，被確認為電擊死亡，要求供電公司賠償各項損失121萬餘元。

法院審理發現，孫某和高某當時並不是在現場施工，而是在盜竊變壓器上的角鐵，觸電事件發生後，高某已涉嫌犯盜竊罪被刑事拘留。另據警方調查，在2019年11月初至12月初期間，孫某和高某先後在多個拆遷工地盜竊電線杆內的鋼筋和變壓器上的角鐵。

法院指出，本案的重點是供電公司是否存在過錯。發生觸電事件的變壓器台架，其下沿距離地面實際高度為2.85米，台架上設有「禁止攀爬、高壓危險」的警示標志，符合國家電力行業標准的技術規程，已盡到合理的提示注意義務。但孫某的行為明顯是屬於故意，應當自行承擔責任。