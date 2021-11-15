中國研究砒霜作白血病特效藥　「靶向精準治療」減低毒副作用

砒霜（三氧化二砷）是古老毒物，但中國近年來醫學研究發現，砒霜對於白血病治療有效，惟毒副作用較高。

南方醫科大學珠江醫院等專家近日發表研究成果，透過「靶向精準治療」減低砒霜治療白血病時的毒副作用，有望實現砒霜砒霜成為治療白血病的靶向藥物。



南方醫科大學珠江醫院、中國科學院過程工程所生化工程國家重點實驗室、北京大學等專家的研究成果《以鐵蛋白為基礎的砷靶向遞送到不同類型的白血病具有很強的抗白血病治療效果》，發表在科學雜誌《自然．納米技術》上。該研究顯示，通過創新劑型的高效遞送，有望實現砒霜現代化的新突破，讓砒霜成為治療白血病的靶向藥物。

團隊指出透過靶向精準治療，能夠減低砒霜治療白血病帶來的毒副作用。（VCG）

據南方醫科大學珠江醫院血液科主任李玉華介紹，「在臨床上，化療是各類白血病的主要治療方式。主要臨床用藥包括抗代謝類、烷化劑、生物鹼類、抗生素類、激素類以及由中國學者提出的三氧化二砷」。

研究指出，砒霜是中國自主發明、世界首創的急性早幼粒細胞白血病特效藥，在臨床應用已有近45年的歷史，是治療急性早幼粒細胞白血病最常見的一線藥物。然而，砒霜應用於治療白血病時，很易有毒副作用。如何提高靶向性，減低藥物毒副作用，成為學界一直關注的問題。

在是項研究過程中，專家們發現，CD71在多種類型的白血病細胞中均高表達，可作為白血病細胞通用靶點。而鐵蛋白是CD71的天然配體，可被CD71識別，將砒霜用鐵蛋白「包裹」後，可以借助體內固有方式靶向遞送藥物，實現精準靶向消除白血病的目的。

李玉華解釋道，通俗地說，就是通過一定的工藝手段，用鐵蛋白把砷劑包裹起來，白血病細胞表面的抗原CD71則像是一隻「抓手」，遇到鐵蛋白就會積極「抓取」，從而使砷劑順利潛入白血病細胞內部將其殺死。