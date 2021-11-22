兒患罕見癲癇症每日發病上百次　河南婦購未獲許可藥物涉販毒被捕

河南一名母親的兒子患上一種罕見癲癇症，一直以來從代購者手中購取在內地未獲許可的藥物氯巴占 （Clobazam）。

今年7月，這名母親為代購者收取由海外寄來的氯巴占包裹後被捕，涉及罪名是「走私、運輸、販賣毒品罪」，但有專家表示做法並不合適。



內媒《紅星新聞》22日報道指，35歲的李芳（化名）有一個1歲零9個月的兒子，兒子出生第9天時被發現罹患一種罕見的癲癇症，全稱為「嬰兒癲癇伴游走性局灶性發作」（EIMFS），得病的孩子的智力、運動能力都不會發育良好。

李芳稱，其兒子的智力、運動能力幾乎沒有發育，每天大部分時間只是安靜躺著或睡著，絲毫沒有認知能力，與親人間無任何互動。此外，每一天兒子都會發病上百次，手腳會突然抽搐，如果持續抖動不停歇，就意味著病情將失控，危及生命。

李芳家中存放的氯巴占。（《紅星新聞》）

該病屬於「藥物難治性癲癇」，一般的抗癲癇藥物起不到作用。在四處求醫過程中，有醫生向李芳介紹了氯巴占。但由於氯巴占在內地未獲許可，由正規渠道買不到，於是在一年多來，李芳都是從代購者手中獲取藥物，並因此有效控制兒子的病情發作。

報道指，根據內地《精神藥品品種目錄（2013年版）》，氯巴占屬於第二類精神藥品，受到嚴格管控。國家禁毒委員會辦公室在2017年的一份《關於印發〈100種麻醉藥品和精神藥品管制品種依賴性折算表〉的通知》中指出，1克氯巴占相當於0.1毫克海洛英。

而據上海交通大學第一人民醫院藥學部高君偉等人2013年刊發於《中國新藥雜誌》的論文指出，自20世紀80年代起，氯巴占在超過100個國家被用作抗癲癇藥物；早期的臨床研究結果表明，有一半以上的患者癲癇發作頻率降幅超過了50%。氯巴占最常見的不良反應，為嗜睡或鎮靜。

李芳一直通過一名代購者買過不少氯巴占。今年7月，該名代購者表示「為了逃避海關檢查」，希望她幫忙收取一個從國外寄來的氯巴占包裹，李芳於是協助該名代購者收取包裹。至9月初，河南中牟縣公安局找到李芳，以「涉嫌走私、運輸、販賣毒品罪」，對她採取了取保候審的強制措施，一眾涉案者均被警方移送中牟縣檢察院審查起訴。

李芳一直通過代購者買氯巴占。（《紅星新聞》）

專家：以販毒罪名起訴並不合適

中國人民公安大學副教授、食品藥品和環境犯罪研究中心副主任曾文遠表示，氯巴占作為國家二類精神管制藥品，確實在刑法規定的「毒品」範疇裡，氯巴占具有成癮性，會令人產生依賴，這是毋庸置疑的。

曾文遠又指，在現實中，因為國內某些藥品短缺，或同類藥品相對效果較差，病友通過海外途徑非法獲得麻醉藥品、精神毒品的情形非常多，「如果都往走私、運輸、販賣毒品罪的方向走，可能不太合適」。

律師：用於醫療不可認定為毒品

北京盈科（廣州）律師事務所律師王紅兵則認為，據最高人民法院早前的解釋，明確了「出於醫療目的販賣管制類精麻藥物」行為的定性，即不以涉毒罪名定罪處罰。在本案中，如果有證據證明氯巴占用於醫療，則不能被認定為毒品。