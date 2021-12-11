國產特效藥｜一文睇清有效性適應症等細節　價格不菲或靠政府採購

國家藥監局日前應急批准首款國產新冠肺炎「特效藥」，其為新冠中和抗體聯合療法，共由2款藥物組成，分別是安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）。

研發企業近日在北京召開媒體發布會，解答該藥的有效性、適用人群、價格等問題。



有效性如何？

研發企業負責人表示，該藥在設計之初就考慮到應對新冠變種病毒的有效性問題，最大可能避免變種病毒對中和抗體的逃逸。Ⅲ期臨床試驗數據顯示，該藥在嚴格的隨機、雙盲、安慰劑對照研究實驗中有非常好的表現。與安慰劑相比，該藥能夠將中輕度新冠患者轉為重症和死亡的風險降低80%。

從安全性上講，三級以上的不良事件的發生率只有3.8%，低於對照組，也沒有發現明顯的輸液反應等。單看死亡率的話，用藥組是零死亡，對照組死亡是9宗。

哪些人可以用？

該藥獲批的適應症是用於治療輕型和普通型，且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的新型冠狀病毒感染患者，為成人和青少年（12歲至17歲，體重≧40kg）。

該藥主要用於治療輕型和普通型的新型冠狀病毒感染患者。（視覺中國）

此外，負責人並指出，直接注射該藥也能起到預防作用，預估保護期可達至少6個月甚至更長。事實上，由中國工程院院士鐘南山帶領的廣州實驗室團隊，已主持開展該藥用於預防的研究工作，推動在疫苗反應欠佳人群中的預防使用。

價格是多少？

負責人介紹，目前正與政府討論該藥在中國的定價，將與政府訂單、供應量等有關聯，具體還沒有確定。不過，同類型的藥物在美國的政府採購價格是2100美元。負責人又稱，在中國，新冠肺炎的治療都是政府承擔相關費用，因此希望能夠實現以政府採購方式銷售，未來可能也會探索不同的模式，但是政府採購肯定是最主要。

患者甚麼時候能用上？

負責人強調，現正在與相關單位積極進行討論，希望能夠盡快推出。

另一方面，針對Delta變種病毒引起的新冠病例，研究企業有與中國政府機構和醫院開展合作，在廣東、雲南、江蘇、湖南、河南、福建、寧夏、甘肅、內蒙古、黑龍江、青海、貴州及遼寧捐贈近3000人份藥物開展臨床救治，已救治超過900名患者。