10歲男童踩破天台膠板墮樓亡　家屬追責「樓頂未上鎖、膠板易破」

撰文：姜庚宇
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安徽合肥一名10歲男童日前於自家樓頂的天台踩破採光膠板，從16樓跌至3樓平台身亡。男童家屬向物管追究責任，指出天台未上鎖、膠板「一壓就破」等問題。
家屬又指責，在男童失蹤時，他們一度向物管要求查看閉路電視，但物管卻佯稱閉路電視故障，家屬卻最終在警署查看到聯網的閉路電視畫面，認為物管此舉延誤了救援時機。

男童的母親姚女士表示，事件發生於11月12日，男童平日由祖父母看管，當日下午4時左右，祖父母接他放學回家後，他獨自開門外出，「爺爺奶奶發現後趕緊跟了出去，但因為孩子跑得太快了，追出去的時候孩子已經不見蹤影了。」

姚女士說，爺爺奶奶在樓下尋不到孩子後，曾到小區物業管理處求助，希望能查看閉路電視，「看看孩子是往哪個方向跑了」，卻被以閉路電視故障為由拒絕。她4時半接到電話後便報警，警員則向她表示，應該先去小區物管查看閉路電視，看看孩子往哪跑。她向警方表示物管拒絕其查看後，赴派出所查看了聯網的閉路電視畫面。

姚女士說，其查看了三個多小時的閉路電視，都沒有發現孩子的蹤跡，「孩子爺爺奶奶和姑姑姑父也都在到處尋找，一點線索都沒有。直到當晚10時40分，她接到警員電話，稱該小區有兒童墮樓身亡。姚女士說，一家人趕到現場的時候，發現兒子「就那樣安安靜靜地躺在地上」，全家人痛哭一團，「直到現在我整個人還是渾渾噩噩的」。

男童母：跌至物管辦公室上方　竟無人發現

姚女士稱，經警方調查，男童是由於誤踏入16樓天台的採光膠板，導致膠板破裂才墮樓身亡。她發現，天台不僅沒有上鎖，而且膠板老化嚴重，「全部被曬得鼓起來了，一壓就碎了」。她又質問，兒子是在失蹤後6個半小時才被巡邏保安發現，其墮至三樓平台，下方正是物管辦公室，「從16樓摔下來，那麼大的聲響都沒有人發現嗎？如果早發現是不是還有搶救的機會？」

事發後，姚女士一家認為物業方沒有履行自己的義務、盡到該有的職責，應對孩子的死亡負有責任。不過，雙方至今未達成一致。姚女士指，目前處於警方調解階段，如果調解不成，或許會通過司法程序解決。

對此，12月11日，小區物管王姓經理表示，「家屬報案後派出所已經立案了，具體墜亡的情況和原因以派出所的筆錄和調查為準，我們不便透露。」負責該案件的警員則說，事件正在處理中，具體情況因涉及隱私，不方便透露案件細節。

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