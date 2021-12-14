浙江業主樓道內裝5台空調外機　鄰居坦言似蒸桑拿投訴半年仍無果

浙江紹興有屋苑的一層住戶將空調室外機安裝在樓道，導致空調開啟時樓道內溫度升高，對周圍住戶造成影響，有樓上的住戶坦言「樓道內好像蒸桑拿」。對此，該屋苑所屬物業公司表示，業主拒絕調解；城管部門亦稱事件不在執法範圍內。



浙江紹興有屋苑的一層住戶將空調室外機安裝在樓道。（小強在線）

據浙江衛視「小強在線」欄目報道，家住紹興原著東苑小區21樓的張先生稱，20樓的兩戶住戶將5台空調室外機安裝在樓道內，空調開啟時樓道內溫度亦升高，對自己造成影響，「每天晚上回家的時候，他們兩家外機一開，樓道里就像蒸桑拿一樣，氣流整個往上走，我們把這邊的窗戶全部打開都沒用。」張先生又指，已經投訴數月有餘，但仍未得到解決。

據了解，該5台空調有2台屬於2001住戶、3台屬於2002住戶。2002住戶表示，自己購買的是二手房，室外機為前業主所安裝。而2001住戶則指，入住時已發現2002住戶安裝在樓道內的空調室外機，但對方拒絕調整位置，自己因此亦將2台室外機安裝在樓道內，正對著2002的室外機。

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原著東苑的物業公司對此表示，根據小區內部規劃，2002空調外機的安裝區域是設備平台，符合規定。而2001的空調外機，確實放錯了地方，但業主拒絕改動；城管部門指，事件不屬於他們的管轄範圍；轄區內的龍城社區有工作人員指，「2001業主一直拒絕調解，社區也很無奈。」

有內地律師表示，20樓住戶在樓道內擅自安裝室外機的行為，一方面違反了物權的規定，另一方面客觀上對樓上業主造成了困擾，樓上業主可以依法基於相鄰權的要求，要求樓下業主進行整改。張先生可以通過法律途徑維權。