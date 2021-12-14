港星北上｜Twins買樓要先儲積分？　港澳台人士安居上海要過幾關

近年來，不少香港藝人都轉戰內地發展，包括陳偉霆、容祖兒、張柏芝、胡杏兒，陳小春、應采兒夫婦，張智霖、袁詠儀夫婦等。

據此前報道，Twins在內地訪談節目中透露，兩人目前均在上海生活及工作，正在繳納社會保險金，但未能購買住宅單位，只能購買二手樓，「繳完社保金我們分數（積分）也不夠」。

為何在上海買樓要儲積分？儲滿多少才能購買房產呢？



上海的限購政策規定，外國籍或港澳台人士需提供滿1年的勞務合同，方可購買一套住宅房。惟今年2月，上海在購置新樓的認籌搖號基礎上增加「積分要求」。積分制擁有「門檻高+不封頂」的特點，若積分未達到相應要求就無法購房。

此前，上海的購房政策對港澳台人士較為寬鬆，僅需持有效期內在上海工作滿1年的勞動合同，或有效期內滿1年的在滬學籍證明，即可購置一套住宅類房屋。

上海的限購政策規定，外國籍或港澳台人士需提供滿1年的勞務合同，方可購買一套住宅房。（新華社）

門檻高

據了解，積分制基礎為60分，必須同時符合已婚（佔10分）、上海籍（佔10分）、上海無房（佔20分），同時近5年無上海購房記錄（佔20分）等4個條件，但凡有一項不滿足就會依次扣分。

動態的「社保分」（自2003年1月起計算）依不同樓盤給出的社保系數，每交一個月社保就加0.1至0.24分。以繳納社保達200個月為例，若樓盤系數為0.24分，社保積分就能高達48分。然而，目前尚沒有具體的系數決定標準，但大部分系數是根據套均價格而定，套均總價500萬以內系數為0.1，每增加100萬，系數增加0.01。

+ 1

不封頂

以今年新政策落地後推出的樓盤為例，今年7月，上海曾出現單套總起價高達2100萬的新樓盤，並以112.8分刷新上海新房市場積分新紀錄。該樓盤的社保繳納系數為每月0.24分，想要達到112.8分，買家就要繳納220個月社保，再加上基礎分，而截至當時上海社保的上限為221個月。

此外，上海某樓盤曾以0.17的社保系數要求97.23的入圍分，對繳納社保的時限提出了近乎封頂的要求，即在基礎分拿滿的情況下，還要有超過18年的社保繳納。

《時代財經》調查，要購置上海市中心（如黃浦區、徐匯區、浦東區）的房產，基本都要在60分以上，加上平均在0.12的系數，意味單身滬籍人士至少要繳納8年以上的社保。

由此可見，即使港澳台人士繳滿1年社保就可以購置二手樓，但對於既未婚又是非滬籍的人士，以最高每月社保0.24分為例，至少要繳滿7年才能彌補和已婚滬籍的20分差距，令不少買家望而卻步。