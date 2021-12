張慕童被批港獨　袁詠儀急道歉　話題直衝熱搜榜第一連官媒都報道

藝人張智霖與袁詠儀的15歲兒子張慕童(魔童)近期活躍於社交網,昨日(13日)晚上在IG Story玩「你問我答」時的回答卻被部分內地網民指責為「港獨」,袁詠儀在今日(14日)凌晨1時許在微博發文道歉並澄清。

事件在內地引發廣大關注,不僅官媒環球網作出報道,相關主題更衝上微博熱搜榜第一位。



事緣張慕童在IG Story玩「你問我答」時以英文進行對答,當被問到:「Are You in China now?」他亦以英文回答「No not right now」,並貼出一張早前在香港摩天輪拍的照片,意思指自己身在香港而非中國。

張慕童的回答立即引起內地網民不滿,並在袁詠儀的微博留言作出批評,大罵張慕童用詞不當。有網民甚至批評張慕童「好像是港獨」。

袁詠儀隨即在微博發文表示,「關於張慕童在社交平台因為英語用語上,失言造成了誤解,我們及時發現並立刻進行了糾正,亦對他反覆強調了正確嚴謹的用詞,不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評,我們也已從這次事情意識到問題所在,就是我們疏於規範他不嚴謹的表達,這實在是我倆作為父母之過」。

袁詠儀又稱,「我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事,不會做的一定不會做。承蒙厚愛,感謝大家的包容與掛念」。

事件在內地引發廣大關注,環球網的報道以「袁詠儀深夜回應兒子失言:及時發現並糾正,『我們一家愛國愛港』」為題。報道引述了不少網民對袁詠儀的回應感到滿意,例如有網友稱「袁詠儀一家『很愛國的』,及時制止就好」。環球網的報道還貼出了很多張智霖與袁詠儀以往在節目中的愛國言論。

在微博上,主題「袁詠儀為張慕童用詞不當道歉」迅速衝上微博熱搜榜第一位,閱讀量達1.5億,討論也多達2.7萬。