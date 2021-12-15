女子長期遭家暴訴請離婚未獲准　遭勒頸時刺斃丈夫被判防衛過當

45歲的廣東汕頭女子許某琴因長期遭遇家暴，向法院起訴離婚但未獲准。之後她再次遭遇丈夫家暴時將對方刺斃。日前，她被認定為「防衛過當」，以故意殺人罪判處有期徒刑3年，緩刑3年。



據瀟湘晨報報道，許某琴因忍受不了丈夫鄭某松長期家暴，在2019年5月8日向轄區的潮南區人民法院提起離婚糾紛訴訟。但同年7月29日，法院判決不准兩人離婚，並駁回她的其他訴訟請求。後許某琴與鄭某松分房睡覺，但鄭某松的家暴行為並沒有停止。

2020年6月15日，許某琴丈夫鄭某松喝酒後闖入她房間，掐住許某琴的脖子，並毆打其頭部，許某琴父親趕到后也被毆打，後鄭某松再次對許某琴施暴，許某琴用保溫瓶、剪刀對抗，雙方在推搡過程中倒地，鄭某松再次掐住許某琴脖子，許某琴則用手中一把剪刀刺中鄭某松胸部，致其死亡。

事發前該女子曾訴請離婚未獲准。（視覺中國）

許某琴之後被警方帶走並因涉嫌故意殺人罪被刑事拘留。該案近日在汕頭潮南區人民法院判決，其被判有期徒刑3年，緩刑3年。對於許某琴在丈夫掐脖的情況下刺死對方的行為，法院認定為「防衛過當」。

多名律師認為應屬「正當防衛」

不過，北京富力律師事務所殷清利律師認為，從本案查明的事實來看，鄭某松已經在此之前及當日相繼採取手掐頸部、持鋁盆打傷父親及許某琴、再次酒後手掐頸部等嚴重危及人身安全的暴力犯罪行為，鄭某松雖未使用兇器或者未使用致命性兇器，但是根據不法侵害的次數、打擊部位和力度等情況，確已嚴重危及許某琴人身安全，可以認定為「行兇」。

他指，該案符合《刑法》第20條第3款之規定，應當認定為特殊防衛、正當防衛，自然不存在過當一說。

北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱也認為，此案被告人的行為應認定為正當防衛。眾所周知，人的頸部屬於脆弱要害部位，很容易致機械性窒息死亡。加上被害人處於醉酒狀態，被告人生命權正在遭到嚴重侵害，事後站在過於冷靜客觀的角度要求被告人的防衛限度，不僅悖於人情，也不符合正當防衛立法之本意。

北京師範大學法學院副教授、中國刑法學研究會副秘書長彭新林亦表示，防衛過當有兩個標準，「是否明顯超過必要限度」和造成「重大損害」，本案中雖然有被害人死亡這一「重大損害」，但並沒有「超過必要限度」，認定相關事實不能「唯結果論」。

對於上述律師意見，12月9日，審理該案的汕頭潮南區人民法院審判管理辦公室工作人員回應《瀟湘晨報》表示，需要了解相關情況后再回覆。