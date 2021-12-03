江蘇立法反家暴明年3月實施　制止家暴可認定「見義勇為」

江蘇十三屆人大常委會第二十七次會議周四（2日）表決通過《江蘇省反家庭暴力條例》，將於2022年3月起施行。

其中該法更列明公民制止家庭暴力行為，經查實後會予以確認「見義勇為」。



據介紹，《條例》明確家庭暴力的四種類型，分別是身體暴力、精神暴力、性暴力、經濟控制，具體上包括有毆打、捆綁、凍餓、殘害等人身傷害行為；拘禁、限制對外交往等限制人身自由行為；跟蹤、騷擾，經常性謾罵、恐嚇，以人身安全相威脅，侮辱、誹謗、散布隱私，以及漠視、孤立等精神侵害行為；強迫發生性行為等性侵害行為；實施非正常經濟控制、剝奪財物等侵害行為。

另一方面，考慮到未成年人、老年人、殘疾人、孕期和哺乳期婦女、重病患者在家庭關系中處於天然弱勢，遭受家暴時更需外界幫助，《條例》明確特殊保護原則，設定強制報告制度，規定學校、幼兒園、醫療機構、居委會、村委會、社會工作服務機構、救助管理機構、福利機構及其工作人員，在工作中發現無民事行為能力人、限制民事行為能力人，又或因年老、殘疾、重病或者受到強制、威嚇等原因無法報案的人，遭受或者疑似遭受家庭暴力，應當及時向公安機關報案，並提供保護和幫助。

同時，《條例》為鼓勵公民「出手」，一方面規定用人單位發現本單位職工遭受家庭暴力，應當根據其本人意願，提供必要的幫助，做好調解、化解工作。另一方面更鼓勵社會各界向公安機關等報告家庭暴力行為，經公安機關查實，符合見義勇為人員確認條件，依法予以確認。