高嘉瑜遭家暴︱事件關注度完全輾壓公投　藍綠均憂失焦催不出票

民進黨立委高嘉瑜週日到台大出席「轉大人公投節」活動，席間侃侃而談遭施暴事件，並自嘲「經過這麼多事之後覺得轉大人很重要」，台下觀眾給予熱烈掌聲。高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件，從被週刊爆料出刊至今，幾乎每天都是新聞焦點、網友的發燒話題，討論度居高不下，而且事件事情宛如雪球般越滾越大，牽扯出更多的內幕，包括商界科技大老、黨政人物以及網軍帶風向等等狀況，讓施暴事件演變成近期政治圈最大風暴。



從事情被爆出的第一天至今，網路討論度皆高於即將到來的四大公投案，這種情況究竟是好還是壞呢？傳出有民進黨內部人士認為，高嘉瑜事件剛好可以壓蓋過藍軍在公投議題上的注意力與討論度，但同時也有人指出，高嘉瑜事件其實也會讓民進黨的公投政策失焦，對藍綠在公投議題上來說，都會產生不小影響。

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高嘉瑜遭施暴網路聲量創新高！卻恐讓藍綠公投議題出現危機？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/11/30~2021/12/05）統計調查，高嘉瑜被爆料遭男友施暴事件首日，即使高嘉瑜11月30日一整天都沒有現身，不過暴力事件茲事體大，再加上立委的敏感身分，讓整起事件的網路聲量一天內飆升逼近10萬筆，隔天，高嘉瑜親自出面召開記者會說明事件過程，更讓聲量攀上最高峰，高達15萬4221筆討論，接著幾天，雖然聲量開始往下降，但熱議度還是很高。

藍綠週末南北拚公投宣講！網路聲量苦追高嘉瑜事件討論度

反觀「四大公投案」的聲量，藍綠雙方賣力宣講，12月2日有第四輪的正反方意見發表會，12月5日禮拜天，蔡英文、蘇貞昌出席台北場次的宣講活動，朱立倫南下高雄拚四個同意，藍綠雙方一南一北互戰，當天的公投網路聲量才稍微與高嘉瑜事件拉平，但整體來看，過去這一週高嘉瑜遭施暴事件的網路熱議程度可以說是完全碾壓公投的聲量。

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高嘉瑜事件每日一爆！近一週網路聲量比公投案高1.8倍

從每日的網路聲量趨勢來看，近一週內高嘉瑜遭施暴事件的討論度，每一天都贏過公投案，將這些網路聲量加總起來，暴力事件在近一週的討論度高達53萬3554筆，而四大公投，綠營方面府院黨大動員宣講，藍軍也全台走透透開講，但聲量28萬9393筆，依舊差了施暴事件一大截。面對即將到來的1218公投日，最後倒數時刻，藍綠雙方能否激出更多聲量和討論，恐怕都得再加把勁。

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月30日至2021年12月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高嘉瑜、林秉樞、公投、四個同意、四個不同意』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】