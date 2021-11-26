金馬獎2021｜抵制邁入第三年　七部港片入圍大陸電影仍絕跡？

第58屆金馬獎頒獎典禮將於周六（11月27日）於台北國父紀念館舉行，從第55屆金馬獎爆發「台獨風波」後，大陸宣布抵制金馬獎已經邁入第三個年頭。今年入圍的香港電影共有七部，其中《濁水漂流》提名足有12項，成為入圍大贏家。而除了紀錄片《絳紅森林》和動畫短片《稻草記》外，入圍名單中仍不見其它大陸電影的蹤跡。



第55屆引發政治風波的最佳紀錄片獎項，再次成為少有的有兩岸三地作品角逐的獎項，其中《時代革命》講述香港反修例運動，得獎與否亦成為關注熱點。



第55屆台灣金馬獎爆發政治風波，該屆評審團主席鞏俐在頒發「最佳劇情長片獎」時婉拒李安邀約，拒絕頒獎。（視覺中國）

今年是金馬獎被陸方抵制的第三年，據金馬執委會執行長聞天祥透露，共有超過200部中國大陸和香港的作品報名，但按照慣例不會公布哪些電影有報名。其中動畫短片獎項、最佳紀錄片獎項都有來自兩岸三地作品角逐。

根據入圍名單，港片大放異彩。吳鎮宇主演、講述無家者困境的的港片《濁水漂流》，入圍包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳改編劇本等12項大獎成為大贏家。金馬獎常客陳果導演的電影《鬼同你住》則入圍3項居次。此外，劇情片《少年》、紀錄片《時代革命》都與反修例運動有關。

大陸作品入圍金馬的則有動畫短片《稻草記》和紀錄片《絳紅森林》。近年中國大陸動畫發展成熟，《稻草記》講述一個稻草人尋找風箏的故事，被看好能拿下金馬獎。而《絳紅森林》紀錄2萬名藏族女僧侶（覺姆）在西藏4,000米雪域高原的藏傳佛教寺廟修行，探究生死和因果輪迴。

值得一提地是，早前勇奪第74屆康城影展短片金棕櫚獎香港鮮浪潮短片《天下烏鴉》，也入圍最佳劇情短片，該片導演唐藝和製作團隊、故事設定和背景皆來自内地，語言為普通話。內容講述一個少女被表姊帶到一個神祕飯局後展開的故事，但在內地被網民批評「辱華」，豆瓣遭一星惡評洗版，目前評分僅4.3分。

被抵制第一年 網民圍攻陸片掛零



2018年第55屆金馬獎， 以《我們的青春，在台灣》奪得最佳紀錄片獎的導演傅榆在致詞時提到，「我很希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的期待。」引發一系列政治風波。

隔年，大陸官方下令暫停中國大陸電影和相關人員赴台灣。該年張藝謀導演《一秒鐘》；胡歌、桂綸鎂主演的《南方車站的聚會》；王小帥導演、得到柏林影展的《地久天長》、婁燁的《蘭心大劇院》是否報名都引發兩岸關注，最終全數表示「沒有報名金馬獎」。港片《掃毒2天地對決》、《追龍2：賊王》、《繼園台七號》等則在完成金馬獎報名手續後，宣布取消參加。

《少年問道》是由大陸女導演朱昱執導，記錄4名青年道士以徒步乞行方式自北京白雲觀，走到山東棲霞太虛宮。長達656.7公里歷時15天的旅程。（中央社）

2019年第56屆金馬獎入圍名單公布時，紀錄片《少年問道》成為唯一入圍作品，但導演朱昱卻因此遭到大陸網友圍攻，他後來出面澄清，強調當時報名金馬獎時「國家電影局仍未發佈消息」，發布聲明宣布退賽，2019年陸片在金馬獎入圍得獎都掛零，港片則有五部作品入圍。

2020年 兩部陸片低調入圍

2020年，抵制金馬獎的第二年。沒有第一年「肅殺」氛圍，聞天祥透露報名作品來自世界各地，中國大陸也有，但未透露實際報名數量，該年總報名件數有465件，比2019年588部少了上百件作品。

入圍名單方面，港片比2019年增加，共有7部電影入圍，包括6部劇情長片，其中香港導演陳健朗指導的《手捲煙》入圍七個獎項；而在陸片方面，動畫短片《白露》和最佳紀錄片《爺爺和父親》成為唯二入圍的大陸作品，劇情長片仍不見蹤跡。

聚焦大陸社會議題片子仍有。該年奪得最佳紀錄片的《迷航》由香港導演李哲昕拍攝內地著名因土地糾紛而爆發的集體維權事件：2011年烏坎事件，此外，台灣漫畫家鄭問紀錄片《千年一問》也取材兩岸三地。而講述兩個出身宮廟的女孩去廣州闖蕩故事的《迷走廣州》則入圍最佳女配角獎項。

紀錄片獎項再獲關注

早在第55屆金馬獎引發政治風波前，最佳紀錄片獎項就已是金馬獎一大看點。近幾年華語紀錄片出色作品眾多，探討議題廣泛多元，當中不乏政治題材，又或是得獎者發表感言的時候涉及政治敏感。如2017年紀錄東北精神病院作品《囚》獲獎，導演馬莉發表感言時提到「低端人口」一詞，在大陸的直播因此被中斷。

而近三年，不論是2018年紀錄太陽花學運的《我們的青春，在台灣》獲獎，又或是講述香港反修例運動的紀錄片連兩年入圍，都使得該獎項更具話題性。

紀錄片獎項亦可以看出華語社會小至個人大至社會不同關注面向。如2020年有側寫漫畫家鄭問一生的《千年一問》、大陸導演鄧偉的家族敘事《爺爺和父親》及探討台灣死刑議題的《我的兒子是死刑犯》等。2021金馬獎更增設「最佳紀錄短片」獎，在政治和疫情隔閡之下，幫助不同地方的觀眾透過影像進行交流。