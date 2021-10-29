12歲兒子花逾千元看色情電影家長報警　揭上海名導演違法拍攝獲利

浙江麗水警方接獲有家長接獲報案，稱12歲大的兒子因付費觀看色情電影花費逾千元（人民幣．下同）。警方調查涉事App後，發現拍攝團隊身處上海，遂遠赴當地將相關疑犯抓獲歸案。

案件主要疑犯是一名沈姓的導演，有業界頗有名氣，至案發時獲利已近100萬元。



根據警方通報，38歲的沈姓導演畢業於戲劇學院，經營一間傳媒公司，擁有大好前途。不過受新冠肺炎疫情影響，公司正常收益急劇下降。沈某在好友金某傑的建議下，決定拍攝色情電影致富。

通報稱，其後沈某及金某傑等人就招聘回來眾多演員，欺騙他們拍攝色情電影是要在國外銷售。對於沈某的真正身份，有內地網民爆料稱其全名叫沈居輝，曾經出演過不少影視作品，是以拍攝文藝片為名招募女演員拍攝色情影片。沈居輝出演過的影視作品，有由楊冪、李東學主演的電視劇《刁蠻新娘》，還有內地知名的處景喜劇《愛情公寓4》。

另據內地傳媒報道，女演員項某是沈某團隊中的「頭牌」，擁有1.7米左右的身高及勻稱的身材，氣質高挑。雖然項某已經有30多歲，但因注重保養，外表上看來比同齡人年輕，更具風情。項某被抓獲後向警方坦言「說不後悔是假」，她稱當初被沈某遊說，對方宣稱電影是會在海外上映，而且都是合規的公司拍攝，不存在違法行為，令她以為可以藉此出名。

女演員項某是沈某團隊中的「頭牌」。（影片截圖）

項某稱，後來有朋友轉發其主演的色情電影，頓時令她無地自容，「我一下子慌了，找到沈導演質問」。沈某向項某宣稱，正正因為在海外「火了」，所以才會傳到國內。項某信以為真，最終前前後後參與主演10多部色情電影。