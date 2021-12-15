江蘇23歲少女上夜班途中失聯　曾走入陌生小區原定翌日回家

12月9日，江蘇無錫23歲少女牛建軍上夜班途中失蹤，至今杳無音信。

家屬稱，閉路電視拍攝到牛建軍曾走入一個小區，但上班不應路經該處。目前，無錫市警方正對此展開調查。



《紅星新聞》報道，牛建軍是安徽合肥人，2個月前來到無錫市的富力喜來登酒店工作，12月9日晚穿過無錫景鴻苑小區北門後失蹤。閉路電視畫面顯示，當晚10時24分，牛建軍走入一個小區，4分鐘後出現在小區的北門，並試圖打開閘門，她的手臂支撐在圍牆上。

牛建軍的母親稱，女兒沒有男朋友，平日非常乖巧，從來沒有失聯。女兒本該於晚上11時到達酒店上班，但從宿舍去上班的路上，走入了本不該路過的景鴻苑小區，閉路電視拍攝到她向一名居民打聽小區後門，然後就從後門離開。由於小區外的監控鏡頭已壞，未能知道牛建軍之後的行蹤。

牛建軍的表姐稱，事發前沒有任何反常跡象，牛建軍從小區後門離開後就失聯，手機一直關機。她表示，牛建軍失聯前曾與朋友聯繫，約定12月10日到合肥與前同事、朋友吃飯，並已購買火車票。

酒名工作人員稱，當日酒店發現牛建軍沒有上班，於是第一時間報案，並聯繫了她的家屬，後來陪她的親屬到派出所立案，「目前警方正在調查中，我們都在等消息，都希望她平安」。