26歲失聯攝影師遺體尋獲　遺書稱自幼因「看起來像女生」被霸凌

26歲的內地網紅攝影師鹿道森11月28日，在微博發表疑似遺書的內容後就失聯，12月1日早上警方在浙江舟山朱家尖附近海域，尋獲到他的遺體，目前已排除他殺。



鹿道森在遺書自述成長經歷，包括家庭不睦、曾是留守兒童，因「看起來像女生」遭遇校園霸凌等。他的攝影好友透露，他生前喜歡一首叫《玫瑰少年》的歌，覺得這首歌裡的故事和自己的經歷相似。他的遺書也提到玫瑰，網民在他最後一則貼文下留言，「願玫瑰年年為你綻放」。



今年26歲的鹿道森本名周鵬，是一名獨立攝影師，攝影風格獨樹一幟，被稱為「幻象風」，攝影作品也曾被時尚雜誌VOGUE收錄，11月28日鹿道森生日這天，他在微博寫下「無需為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放」，並附上一篇長文，提到自己家庭問題和因為像女生而被霸凌的成長過程，文末提到，「就讓我獨自在天涯流浪吧!多麼美好的世界啊，但我知道你從來不屬於我。」之後便失聯三日，朋友報警，網民協尋。

在遺書中鹿道森寫道，「嗨，我是鹿道森。這是最後一次這麼介紹自己了，今天是我出生的日子。我應該怎麼向你介紹我呢，農村，留守兒童，山區孩子，校園霸凌經歷者，攝影創作人，獨居青年，追夢的人。」

他在遺書中提到，自己小時候讀書就很乖。也很禮貌，回家上學以後這種禮貌就顯得格格不入，男孩子就應該調皮搗蛋。「打架鬥毆順便出口成髒才是男孩子，太安靜的就是女的。要被叫娘炮。」他提到自己，「正常穿著，我行為舉止也沒有去模仿女生，只是因為小時候看起來像女孩子，我在學校裡就要被霸凌、語言暴力、被排擠、讓下跪.....從小就有各種外號，假妹、假姑娘、雞婆這種侮辱的字眼.....這世界就是弱肉強食......大家都是這樣過來的時候。這個世界或許已經無可救藥。

鹿道森在遺書中寫道「請停止校園霸凌吧!」，他指自己「成長過程中所承受的痛苦，總是在不經意間如濃霧蔓延開來，一遍又一遍的重複提起，再次傷害。」

但他也表示，我的死與任何人無關，「我也不想去怪別人，這個世界需要更多的愛，不是傷害。有不是在哭訴自己不容易或者遭遇多難，比我難的更多，我只是想讓更多人知道，愛，永遠是最重要的」。末段他提到，自己「不願再輪迴，化作一粒塵，一滴雨，都好怪在這世上。生而為人，我很抱歉。」

他的遺書中提到家庭問題、校園霸凌以及過往傷痛及成年出社會面對的壓力，許多網民感同身受紛紛在互聯網加入協尋，12月1日，鹿道森失聯三日後警方在浙江朱家尖東沙附近海域找到鹿道森的遺體，法醫鑑定後已排除他殺。

目前，鹿道森的好友們在籌畫為他舉辦個人展覽和出版個人作品集，也有好友打算將他的言語寫詞譜曲，以紀念他，網民則到他的微博哀悼。而關於他自殺的原因，不論是家庭因素﹐校園霸凌等都有許多討論。曾跟他一起的攝影朋友透露，鹿道森待人溫和，生前最喜歡一首叫《玫瑰少年》的歌，認為這歌中故事主角和自己的經歷相似。

《玫瑰少年》改編自台灣發生的「葉永鋕事件」，當時國中三年級的葉永鋕因為性別氣質「不夠男性化」，而長期遭受同學霸淩，更常脫他褲子欺負他，葉永鋕只敢在課堂期間上廁所。2000年4月20日葉永鋕去廁所後遲遲未歸，被發現倒臥在血泊之中，送醫後於隔日身亡，成為台灣社會「性別平權」及「校園欺凌」的重要事件。

「葉永鋕事件」催生出台灣2004年的《性別平等教育法》，2006年，台灣性別平等教育協會出版《擁抱玫瑰少年》以紀錄葉永鋕事件，「玫瑰少年」廣為人知，2018年蔡依林和阿信共同作詞的《玫瑰少年》榮獲金曲獎的最佳年度歌曲獎。