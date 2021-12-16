港識深事｜推買一送一、首付分期購房優惠　深圳樓市難迎回暖？

臨近年尾，深圳市有樓盤推出「買一送一」的優惠，即是購買一套指定大戶型送一套指定小戶型；亦有樓盤推首付分期活動，深圳樓市或將迎來回暖？



臨近年尾，深圳市樓盤推優惠活動。（視覺中國）

據《時代周報》報道，位於羅湖區紅嶺北路與梅園路交匯處的「招商中環紅璽」，在2021年12月11日-2022年1月3日期間推出「買一送一」活動，即是以1899萬元（人民幣，下同）的總價購買240平方米的毛坯房源，送56平方米的精裝房。

有深圳房地產信息網顯示，「招商中環」項目總建築面積約50萬平方米，規劃有約11萬平方米公寓、約23萬平方米寫字樓、約5萬平方米商業區。「招商中環」均價約為每平方米6.2萬元，總房源為800套，項目於2016年11月18日首次開盤，陸續推售28次，仍未清盤。

那麼，年尾推出「買一送一」活動能否帶動深圳樓市回暖？有羅湖區房產經紀人表示，「從產品看，『招商中環』硬件挺好，是雙地鐵口項目。公寓產品和住宅設計差不多，帶陽台，還有70年產權。之前還整售給企業做總部，租房人群也穩定。」但是，「招商中環」化不理想的原因主要在房屋性質，公寓首付五成、交易稅費高，一直是深圳銷售的「老大難」。

深圳市12月第一周開盤的7個項目中，去化率最高的約85%，去化率最低的項目僅12%，呈現明顯分化。（視覺中國）

無獨有偶，深圳樓市時隔多年亦再次出現首付分期。位於光明新區的「中信凱旋君庭」推出無須在簽約後7天內交齊首付款，可分3期交齊，即在簽約後15天內交總房款的10%，2個月後再交10%，3個月後再交10%的活動。據了解，光明新區今年10月以14.87萬平方米的成交量位居各區第一，佔全市成交逾三成。報道認為，「網紅區」亦開始搶客，深圳新房遇冷行情可見一斑。

據深圳市住建局數據顯示，深圳今年第四季度合共計劃推出55個新盤，累計推出30726套房源。但開盤即售完的項目寥寥無幾，從去化情況來看，數據亦不理想。在銷售壓力下，開發商陸續推出打折促銷活動，但整體去化效果並不理想。據了解，在深圳市12月第一周開盤的7個項目中，去化率最高的約85%，去化率最低的項目僅12%，呈現明顯分化。「折扣不是很有用，現在很多項目已經在找渠道幫忙進行銷售」，有深圳房產經紀對此這樣說。