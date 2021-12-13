南京大屠殺84周年｜倖存者憶述親身經歷　冀後代懂得和平的珍貴

今年是南京大屠殺84周年。12月13日，南京大屠殺死難者國家公祭儀式在南京舉行。

南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊的資料顯示，在世的倖存者僅剩61人。許多年事已高的倖存者在接受媒體訪問時提到，希望這段歷史不要被遺忘。



回憶起當時在難民營的經歷，南京大屠殺倖存者劉民生話音顫抖、眼眶濕潤，「日軍進城後，把我們全部趕到廣場上。那時，母親剛生完我妹妹不久，父親抱着我站在青壯年隊伍裏，我那時小，哭鬧不止，一名日本兵便衝過來朝我刺了一刀」。當時他只有3歲，記憶中的事都是母親告知他，當時父親被日軍帶走後自此消失，留給自己的只有腿上一道觸目的傷疤。

與劉民生一樣，倖存者岑洪桂腿部被燒傷後也留下深深的疤痕。1937年，時年13歲的岑洪桂與家人住在南京漢中門外北化廠街城牆邊。他憶述，當時侵華日軍一把火燒了他的家，「火團掉下來，把我褲子燒着了，沿着褲子把我腿也燒着了，日軍還向抱着二妹的父親開了槍，子彈擦着妹妹的脖子（頸部）飛了過去，差點要了妹妹的命，妹妹的下巴被打傷，鮮血直流」。

84年前，只有6歲的陳德壽親眼看着姑母離世。他憶述，侵華日軍進城當日，一名手持長槍的日軍在他家中到處找姑娘，他的姑母死活不從，「姑母就跟侵華日軍周旋起來，她是有文化的中國婦女，不會受侵華日軍的侮辱的。日軍在她身上一共戳了6刀，姑母在地上喊道：『媽，我難受，我想喝一碗糖水』，姑母身上血流了太多，奶奶剛從後面房子裏端着水過來，姑母已經斷氣了」。

1927年出生的葛道榮，如今年逾九旬，膝下子孫滿堂。然而，他在10歲時遇上南京大屠殺，其叔父、兩個舅父被日軍殘忍殺害，自己的右腿亦被日軍用刺刀刺傷，留下傷疤，「舅父當時是到（南京）下關買雜糧，回來途中城門緊閉，結果就被日本兵屠殺在下關。那時我10歲了，和母親去找過屍首，當時看到地上全是屍體，男女老幼，橫七豎八。母親一邊哭一邊喊，『哥哥你在哪裡啊……』」。

葛道榮表示，南京大屠殺遇難者名單（哭牆）上有3位親人的名字，「這些名字包含更大的作用，以我們的親身經歷，揭發侵華日軍的罪行，我們銘記歷史的目的是珍愛和平」。

同樣地，倖存者方素霞總是不斷與後代、年輕人講起過往。雖然記憶苦不堪言，但更希望能讓更多人記得這段歷史，懂得和平的珍貴，「要教育我們的子孫後代，不要忘記歷史，教科書要把這段歷史寫好，我們的子孫後代都要挺起腰桿把國家建設好，為維護世界和平、為我們中國的發展作貢獻」。