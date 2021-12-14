港校播南京大屠殺片惹議　官媒：學生直面沉重歷史是成長必經之路

今年是南京大屠殺84周年，教育局早前建議全港中小學籌辦相關悼念活動。保良局香港道教聯合會圓玄小學上周四（9日），向小一學生播放真實戰爭片段，令不少學生觀看後受驚哭喊，引發家長不滿。

事件在內地亦受到關注，官媒《人民日報》旗下媒體「俠客島」發表評論文章指，香港的國情教育缺之久矣，讓學生直面沉重的歷史，是成長的必經之路。



保良局香港道教聯合會圓玄小學播放南京大屠殺紀錄片，不少學生觀看後受驚哭喊。（梁思行攝）

文章指，有些歷史，正因其慘烈殘酷而更需後人牢記。香港的國情教育缺之久矣，教育「去中國化」進行了數十年，大量扭曲中國歷史、醜化中國內地，現在讓學生了解南京大屠殺的恐怖、日軍的殘暴和中國人民承受的苦難，不失為亡羊補牢。「對教育撥亂反正，加大國情教育、歷史教育力度，必不可少，無可置疑。」

文章認為，5分鐘紀錄片並未有明顯不當的「限制級」畫面，學生被嚇哭應屬個例。一些遊戲電影可以不看，重要歷史卻不可不知。讓學生直面沉重的歷史，猶如讓溫室里的花朵經受風雨，也是成長的必經之路。

文章最後稱，家長心疼孩子的心情可以理解，學校也已增加心理疏導措施。視頻嚇哭學生，或許跟香港此前太過缺乏相關歷史教學經驗有關。「具體教育方式都可以討論改進，但讓香港學生了解真實歷史這個大方向，肯定沒錯。」

有關南京大屠殺的紀錄影片。（微博）

有關南京大屠殺的紀錄影片。（微博）

此外，話題「香港小學播南京大屠殺史實嚇哭學生遭投訴」登上微博熱搜榜，內地網民評論：

「一年級，在哪裡播這種暴力畫面都會被投訴的吧，與是不是史實無關」。



「不顧年齡無差別顯然不合適。不要打著愛國的名義就否定暴力和殺戮對兒童的影響」。



「我不是香港人，但學校給我幾歲的孩子看這個，我也投訴」。



「記住人性中惡的一面，恰恰是對善的保護」。



「五分鐘把事情的前前後後講了一遍，大屠殺的細節都是遠鏡頭。沒有問題。至於哭，正常人看了都會哭」。

