大數據｜全國十省老年人口佔比破20%　山東唯一超過2000萬人居冠

內地傳媒報道，根據第七次全國人口普查數據，截至2020年，全國共有11個省份的老年人口總量超過1000萬人大關。

其中以山東為最多，更是唯一一個老年人口超過2000萬人的省份，江蘇和四川緊隨其後。從老年人口佔所在省域常住人口比重來看，有10個省份60歲及以上人口佔比超過20%。



數據顯示，11個老年人口超過千萬大關的省份，分別是山東、江蘇、四川、河南、廣東、河北、湖南、浙江、湖北、安徽和遼寧。上述省份除了遼寧外，其余均為常住人口超過5000萬的人口大省。

山東省的老年人口高達2212.1萬人，較第二名的江蘇多出360萬人，是唯一一個超過2000萬大關的省份。從人口結構來看，在出生人口相對其他省份較多的情況下，山東的老齡人口和少兒人口均佔比較高，勞動年齡人口佔比較低。廈門大學經濟學系副教授丁長發受訪分析，山東的傳統產業佔比較高，包括煤、鋼等重化工業突出，新興產業與廣東、江蘇、浙江等地差距很大，因此對年輕人的吸引力不足。

另一方面，第二位的江蘇省，其老年人口佔比為21.84%，在GDP前四經濟大省份中最高，其中江蘇中部的南通、泰州地區，老齡化程度更是在全國位居前列。以南通市為例，其60歲及以上人口佔比達30.01%，位居全國第二。也就是說，當地每100人，就有30名老年人。

至於第一經濟大省廣東省，雖然常住人口已達1.26億人，穩居全國第一，但廣東省的老年人口只有1556.51萬人，僅排名全國第五。報道分析，一大原因是廣東省是省外人口流入最多的省份，該部分人口有2962萬人。廣東省統計局此前亦分析指，由於外省流入人口的年齡結構相對年輕，使得廣東常住人口老齡化進程較全國緩慢，65歲及以上人口比重比全國低 4.92個百分點。