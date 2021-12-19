廣東銀行「萬元活貓」當獎品評價兩極　網民批：貓咪被虐誰負責？

日前某銀行廣東分行推出抽獎活動，獎品是活生生的價值上萬元的貓咪，引發網絡熱議。有網民認為拿貓咪來抽獎是「不尊重生命」更擔心非愛貓人士抽到會虐待貓咪﹔但也網民問「寵物店可以賣貓，抽獎送貓怎麼不行？」



綜合內媒報道，近日，廣州、東莞等地的網友表示，收到了某銀行廣東分行發送的營銷短信，信件中提到，在「本月25日之前登錄該行APP預約，有機會免費領養萌萌噠布偶活英短（英國短毛貓）一隻。」

根據廣東網友發布的截圖，該活動每周四10點公布抽獎結果，活動已經進行到12期，下期就是13期。據了解，每期的萌貓獎品都有照片、品種、生日、性別、特點等信息，還特別標注已施打過疫苗。目前已有12位得到了貓咪獎品。

而據內地記者實測登錄該款App，發現廣東地區「本地優惠」頻道頭條就是此活動的廣告，廣告上寫著「預約抽獎贏萬元萌貓。」但是活動只限廣東分行客戶參與。

貓咪當獎品 評價兩極

據了解，消息一出引發正反兩極的評價。有網民認為，銀行不尊重生命，認為貓咪不是玩物，更不是抽獎品。並擔心「如果是不愛貓的人抽到要怎麼辦」「貓咪被虐待誰要負責？」

但也有不少網友表示寵物店的買賣很正常，這個活動也沒有什麼大的問題。「能用來買賣的貓為什麼不能來抽獎？」「不喜歡貓咪的人也不會參加抽獎吧！」

目前，該銀行廣東分行並未對此事發表官方回應。活動方廣州漫萌策劃寵物科技有限公司工作人員提到，銀行負責把控貓咪的品質，廣州市則由該公司負責運送，他提到，廣州之外的中獎要由客戶自行承擔運費，並會用專人託運的方式運送貓咪。該工作人員透露，抽獎用的貓咪是由銀行購買，一隻要價都高達幾萬元人民幣。