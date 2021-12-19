王力宏許志安羅志祥邊個最渣？盤點中港台5大渣男　呢1個浪子回頭

【王力宏離婚】「貴圈真亂」這句話只要在演藝圈出現桃色風波時，總是會有網友拋出，王力宏宣布離婚後出現一連串的醜聞，又讓這句話再度出現，不過細數多年來，演藝圈確實出現不少「花花公子」，且出現許多已婚男星，更涉及法律層面的問題，《TVBS新聞網》盤點5位男藝人，其實他們都曾經深陷桃色醜聞。



一、王力宏

身為金曲歌王的王力宏，在17日深夜遭前妻李靚蕾「核彈級爆料」，千字文敘述王力宏私底下感情生活「關係混亂」，甚至直指王力宏有Ｘ友、召妓等，使王力宏深情唱情歌的形象毀於一夕。

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現在又因此牽扯出一連串的醜聞，更有部分女藝人為此受到牽連，網路一面倒的風評與言論，使得王力宏丟掉數個代言與合作，工作大受影響，沒了工作的王力宏旋風回台，還有網友猜測是為了躲避大陸的法律責任，即便引起這麼軒然大波，王力宏仍然一字都沒有對外回應。

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二、羅志祥

雖然沒有結婚，不過羅志祥也被周揚青的「毀滅式分手」影響到其演藝之路，不僅所有廠商切割，就連要復出也顯得相當辛苦。當時周揚青爆出羅志祥有專門與妹聊天的手機，還會約不同女生到家裡，還爆料與愷樂有不正當的男女關係，甚至被抖出有「多人運動」的事實，網友當時戲稱羅志祥為「時間管理大師」，該事件也使得羅志祥的演藝事業大受打擊，直至今年底才有新作品與跨年演出。

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三、吳亦凡

以韓團EXO出道的吳亦凡，在團體時期大受歡迎，夾帶這樣的人氣回到大陸發展，並離團以個人身份闖蕩大陸演藝圈，一舉一動都是話題。不過吳亦凡也遭到爆料涉嫌性侵，出面爆料的女性超過20位，其中更有未成年少女，由於吳亦凡的行為涉及大陸法律，使得吳亦凡被關押入獄，不僅工作全失，個人聲望也跌到谷底，台灣輿情談到吳亦凡也多訕笑其桃色醜聞，甚至因此有「WORD很大，你要忍一下」、「吳籤」等迷因出現。

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四、許志安

許志安戀愛史本就豐富，2013年與歌手鄭秀文承認為夫妻關係，外界本以為許志安會因此「定下」。2019年許志安就被拍到與女星黃心穎於的士內有親密行為，該事件還被稱為「安心偷食事件」。後來許志安承認錯誤，表示自己是因為喝醉才會失控，正宮鄭秀文也選擇原諒。許志安的演藝事業也停滯一段時間，沉澱兩年後才宣告要復出。

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五、陳冠希

事件牽扯多名女藝人的代表非陳冠希莫屬，陳冠希因為與十餘名的女性拍攝私人親密照片，遭到違法外洩，儘管並非他本人所傳出，但仍使陳冠希的星途大受影響，且形象大崩壞，一度讓陳冠希沈寂2年才復出，不過後來2017年陳冠希與中國大陸超模秦舒培結婚，並且育有一女，現在社群上經常曬出女兒，一改其浪子風格。

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