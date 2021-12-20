浙江國企高管遭爆料有20多名情婦　公款出國度假報銷34萬元

浙江一間國有企業寧波市交通房地產有限公司原總經理許某某，遭其前「貼身文字秘書」王時敏舉報，被指有20多名情婦，還曾用公款帶情婦去南美度假，未經審批報銷34萬元（人民幣．下同）帳項。



近日，內地網絡上多篇關於實名舉報許某某的文章引發廣泛關注，舉報人王時敏在文字中指出，其從相關電郵、信件、工作材料等渠道獲知許的違規違紀行為，指其「生活腐化墮落，大搞權色交易」，與20多名女性有不正當關係，多數是公司內部女員工；他還被指存在公車私用、公款旅遊等問題。

王時敏爆料情婦鮑某某監控許某某行蹤的筆記。（微博）

王時敏稱，其從2006年開始擔任許的文字秘書，助其寫年度總結報告、董事會報告、述職述廉報告，因許不會使用電郵，她經常代為收發郵件，因此知曉其許多內幕。她發現，許某某的情人鮑某某在私人筆記中透露，其因許有太多情婦而心生妒忌，便偷偷監視許，查閉路電視記錄他的行蹤，還為其墮過胎。王時敏稱後來將這本筆記給紀委工作人員看過，並向後者提供了多張日記內容照片。

她續指，另一位情婦李某某則是許的下級，二人互通電郵中有李某某為許寫的情書、工作匯報等，許還利用職權為李在公司實現職務調動。2013年，許假借公務考察的名義，攜李某某等人到南美度假，未經審批公款報銷費用34萬多元。

李某某給許某某寫的情書。（微博）

除此之外，王時敏還舉報許某某與房屋代理公司勾結，公司原本商定且簽署協議的代理服務費為銷售價格的1.6%，被其手寫簽字篡改為1.69%。王時敏還稱曾舉報許某某後，遭其私下報復，被其用車撞過兩次。

12月19日，該公司通報稱，公車私用問題已查實，給予許某某黨內警告處分並追繳相關費用；有關公款旅遊問題已立案，在處理中。對於網上新反映的情況，正進一步調查核實。

根據中央紀委國家監委網站2018年5月消息，2016年9月，許某某在操辦其兒子婚禮期間，指派王某某擔任婚禮用車調度。王某某擅自動用公司5輛公車，往返上海、寧波櫟社機場、寧波火車站等地共計6次，用於接待參加婚禮的客人。2018年3月，許某某、王某某分別受到黨內警告處分，相關費用被追繳。

19日下午，寧波市紀委表示，已關注到網絡反映的相關問題，按照幹部管理權限，上述材料中被舉報人並非市管領導幹部，只是交投系統內部職工，以交投內部調查為主，市紀委也會派人協助介入調查，具體結論以交投調查結果為主。