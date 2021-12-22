台原住民女星曬大陸身份證掀熱議　受訪指不希望被稱「愛國藝人」

台灣泰雅族歌手千百惠，近日在個人社交媒體中，高調曬出大陸身份證，引發兩岸關注。在接受內地官媒《環球時報》訪問時，千百惠表示，「台灣的老百姓應該挺直腰板，做個堂堂正正的中國人。」



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千百惠1963年5月出生於台灣新竹，本名鐘蘭蕊。上世紀80年代，她憑藉《走過咖啡屋》、《想你的時候》等歌曲走紅。1991年，千百惠前往北京發展，與大陸作曲家高大林戀愛結婚，並獲得大陸身份證。

千百惠稱，彼時兩岸往來非常不便，但兩個人既然結婚了就要生活在一起，於是她決定跟隨丈夫在北京定居。她說，「沒想到，一來到祖國大陸，從此不願再離開。」、「在大陸時常能感到兩岸血脈相融，語言、文字都一樣，連過的節日都一樣，根本就是一個國家。」

千百惠說，過去30年間，她曾於北京、廈門等地生活過，自今年3月起選擇定居成都，因為成都的氣候與家鄉新竹相似，「生活在成都猶如在新竹一般。」她還透露，自己的兒子名為「高陸灣」，意為連接大陸的和台灣。

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千百惠還表示，自己並未放棄音樂，而作為一名文藝工作者，希望用音樂促進兩岸交流。她還指，不希望自己被稱為「愛國藝人」，「因為熱愛祖國沒什麼好突出的」。

據早前報道，千百惠在個人抖音賬號中發布短片，曬出自己大陸身份證，並表示自己20多年前就獲得大陸身份證，要大家不要欺負她。事件引發兩岸關注，雖然大部分大陸網民表示支持，但亦有質疑聲認為，她是藉打愛國牌為復出造勢，還有人問她是不是也想掌握「流量密碼」。