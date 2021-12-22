陝西女大學生討要退還房租押金未果　與業主爭執後服農藥身亡

陝西西安市20歲女大學生程橙（化名），今年6月在實習地點附近租住單位，10月因情緒不佳被父母接回家中，經醫師診斷為輕度抑鬱症。隨後，她回到租住的單位時，發現業主任某已將單位出租予其他人。程橙多次向任某討回押金無果，於12月12日服農藥輕生，送院搶救後不治。

家屬指出，任某曾多次辱駡程橙，「我養這麼大個女兒，就像這樣活活氣死了，我感覺不公平，是希望能依法依規的解決」。任某表示，自己在此事上沒有錯，建議家屬通過司法途徑解決後事。



家屬表示，程橙於6月11日租住該單位，考試結束後向家人透露自己的情緒比較暴躁，於是回家求診，經醫師診斷為輕度抑鬱症，「家人帶她去看了病，也買了藥吃著，她也感覺狀態好一點了」。11月7日，程橙發現單位被出租予其他人，於是打掃房間並打算退租，「房東進來看了，電錶啥東西都看了，也沒說啥，看起來也挺隨和的」，但當她要求任某退錢時，就遭遇拖延、推脫。

據雙方微信聊天記錄顯示，程橙要求退押金3000元，一個月房租1900元，扣除水電費500元，任某應退還4400元。然而，任某堅持只能退還2000元，並要求必須找到中介後才能退，更直言「找不到中介2000元都不會退」。家屬稱，女兒退房時一直聯繫不上中介，「他（任某）就說這也壞了那也壞了，都是他修的，衛生也是他打掃的，就是各種理由不給退」。

家屬提供的程橙生前通訊顯示，12月12日下午3時許，她曾向好友發微信透露自己的所在位置，並要求對方保管好存有她與任某的聊天記錄和通話記錄的2部手機，「他說我死了會給我道歉的，我的小狗現在和我在一起，你可能要幫我照顧它幾天。對不起，麻煩你來送我最後一程」。

同日下午4時許，程橙向陝西公安12110短訊報警台發出短訊，表示自己已服下農藥，手機靜音不能接聽電話，「不用送我去醫院，我不需要搶救，就算搶救也已來不及了，我只需要房東任某的道歉尚可安息。謝謝你們」。

家屬表示，12月12日接到警方來電，得知女兒網購了兩瓶農藥「敵草快」，並已喝一下一瓶農藥。他們趕到醫院時，程橙已洗胃並恢復意識。翌日（13日）下午2時，程橙向父親表示「你們一定要給我討回公道，要房東道歉」，隨後陷入昏迷，經搶救後不治。