年近花甲廣西漢穿女裝廿載　背後「有洋蔥」：母親過世就做回男人

59歲男子朱孟勳人高馬大，卻男扮女裝足足20多年，還時常穿上緊身旗袍，在廣西桂林街頭賣藝多年，即使承受不少異樣的目光亦依舊我行我素。事實上，他既不是搞行為藝術，也沒有異裝癖，亦並非性小眾群體一員，之所以甘願「不男不女」，背後其實有着令人唏噓的故事，「等母親過世，我就做回男人」。



朱孟勳人高馬大，卻男扮女裝逾20年。（澎湃新聞）

出生在桂林平樂縣的朱孟勳很早就喪父，他與一個哥哥和一個妹妹皆由母親尹佩君一手帶大。家境不佳下，哥哥早年就遠赴湖南做上門女婿，照顧妹妹和母親的重任就此落在了朱孟勳肩上。

可是1987年初，18歲的妹妹突然確診白血病，當時27歲的朱孟勳為此耗盡積蓄，還欠下一身債，但仍不能挽回妹妹的性命。

而遭受巨大打擊的尹佩君也正因如此，精神逐漸失常，除了會半夜突然起床打開妹妹的房門找女兒，白天還逢人便說女兒出遠門工作，「賺很多錢呢，經常打電話回家，人也越來越漂亮了」，情況令朱孟勳心如刀割。

雖然31歲時，朱孟勳成婚，妻子不久亦懷孕，令母親開朗了不少，可命運卻又一次捉弄了這個多難的家庭，妻子竟在生產當日難產，母子雙雙去世。

當時痛不欲生的朱孟勳一度考慮放棄生命，可回看精神恍惚的母親，又覺得不能一走了之，遂打消念頭，並騙母親妻子帶著孩子還有妹妹一起出遠門了。

朱孟勳很早就喪父，由母親尹佩君一手帶大。（澎湃新聞）

後來有人建議朱孟勳找個年輕女孩來假扮妹妹，撫慰母親的思女之情，但朱認為長久而言這不是一個好辦法，與妹妹長得有幾分相似的他遂大膽地試着穿上妹妹的舊衣服走到了母親面前，果然，久違的笑容重現母親的面上。

一開始，朱孟勳打算只是偶爾扮演妹妹，可只要他一換回男裝，尹佩君又因以為女兒要離去而傷心痛哭，不忍心的朱孟勳遂決定乾脆一直穿女裝，讓母親開心。

令人欣慰的是，鄰居們聽聞後沒有非議，反而紛紛送來自家的舊衣服予沒錢買女裝的朱孟勳，當中包括旗袍、連衣裙等，而朱對這些女裝也非常愛惜，他表示，在母親眼中，他是兩個人，既是兒子，也是女兒。

8年前，尹佩君左腿踩空骨裂，無法站立，甚至不能自理大小便，朱孟勳遂接她到桂林一個城中村內居住。為了照顧母親，朱孟勳不惜放棄工作，為應對與日俱增的經濟壓力，他自學吹笛子，並騎著有心人捐贈的電動三輪車，載上母親開始了賣藝生活。

+ 2

期間，不少路人看到他穿女裝吹笛子都會對他指指點點，甚至罵他變態。但朱對種種羞辱不以為意，「我媽媽開心就好」。

已經年近花甲的朱孟勳自妻子過世後就一直單身，為盡孝心他願意賠上自己的人生，對於未來也沒有打算，目前的心願僅是給媽媽買件新衣裳過年。

至於是否有穿回男裝的一日，他表示，如果有一天母親百年歸老，他就會。