揚州男童十歲方知父親已犧牲九年　作文《我的爸爸》勁洋蔥

一個普通的命題作文《我的爸爸》，牽出一段惹人淚目的洋蔥古……揚州10歲男童胡博文在作文《我的爸爸》中敘述自己身為軍官的爸爸，為了救戰友而犧牲，和他的媽媽講了九年的「愛的謊言」的故事。

周忠燕和胡永飛幸福的婚姻只維持了四年。（紫牛新聞）

幸福的婚姻只維持了四年···

胡博文的媽媽名叫周忠燕，來自四川自貢。2004年，結識了在西藏當汽車兵的江蘇人胡永飛。兩人很快相愛並結婚。

婚後，周忠燕和父母一起搬到胡永飛的家鄉江蘇，讓胡永飛安心當兵。「你安心在部隊工作，你的爸爸媽媽，就是我的親爸媽，我會照顧好他們。」

但這種幸福和睦的家庭生活只維持了不到5年的時間。

為了救戰友，胡永飛被滾石擊中頭部離世。（紫牛新聞） 為救戰友 丈夫犧牲 2009年6月，藏南正值雨季。在藏南當值的胡永飛同戰友一起開車運送建築材料。但部隊營區到地盤的山路崎嶇難行，有10多小時的車程。胡永飛的車上還有駕駛員和副駕駛，在車隊最尾壓陣。 下午5點多，車隊行到一處窄窄的急轉彎險路，邊上是30米的懸崖。當車隊其他車輛全部行過時，雨水浸泡的路基突然塌方，胡永飛的車瞬間翻下懸崖，三人一起被拋到車窗外。一塊塊巨石滾下山坡，砸向駕駛員和副駕駛，胡永飛奮力將兩名戰友推開，自己卻被滾石擊中頭部，不幸犧牲。此後他被追認為烈士，而此時兒子胡博文只有16個月大。

周忠燕獨力撫養兒子成人。（紫牛新聞） 周忠燕獨力撫養兒子及長輩 原本身體就不好的婆婆受打擊一病不起，周忠燕不僅要操勞一份衣服乾洗的小生意，還有照顧兒子和婆婆。 為了讓胡博文更好成長，從他上幼稚園起，周忠燕就和每一位老師約定好隱瞞胡博文他父親去世的消息：只說孩子爸爸在西藏當兵。 當胡博文逐漸長大，他常常會問：「媽媽，我爸爸在哪兒呀？我怎麼從來沒有見過他？」「每當這個時候，我的心就像被針扎一樣的疼，我多麼想告訴兒子，你有一個值得自豪的爸爸，他是一個當之無愧的英雄，但我又怕這樣說太殘忍，兒子小小心靈承受不起、受到傷害。」周忠燕回憶道。 所以她一直都對胡博文說，「爸爸在很遠的地方當兵、執行任務，那裏信號不好，電話也打不通。」 胡博文也曾提出要去部隊看爸爸，周忠燕只能說，西藏高原海拔太高，缺氧，小孩子不能去。這些年，連周忠燕自己都不記得，她撒了多少次「謊」。

胡博文10歲時，母親周忠燕才告訴他爸爸已經離世的真相。（紫牛新聞）

九年後終於結束「謊言的童年」

去年，胡博文10歲了，周忠燕考慮再三，覺得是時候告訴孩子真相了。在清明節的前一天，周忠燕把胡博文帶到烈士陵園，終於鼓起勇氣告訴他，「爸爸就在這裏，他是個英雄，多少人都懷念他！那一刻，孩子哭得稀里嘩啦的，我的心很痛，也鬆了一口氣，終於告訴孩子了。」

當胡博文得知「真相」後，變了不少，經常幫母親幹活，會體諒人，很自立，也不怎麼任性了，學習上也更加努力。連胡博文的老師都說，胡博文經過短暫的沉默期後，恢復了往日的陽光，成績在不斷進步，最明顯的變化是有強烈的上進心，變得愛看書了，作文也有了很大進步。