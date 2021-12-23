全球著名電競城市排行發布　上海名列第二成前三唯一中國代表

隨着對經濟和社會的影響力不斷增強，電子競技已成為運動競技的一種。周三（22日），上海市電子競技運動協會、畢馬威企業諮詢（中國）有限公司聯合發布《全球著名電競城市產業發展指數指標體系設計與排行報告》，顯示美國洛杉磯、上海、韓國首爾，名列2021年全球著名電競城市綜合排名前三。



報告以「產、城、人」三大維度切入，結合領先戰隊及遊戲公司駐地、國際賽事承辦及行業口碑等因素。期間共提名十多個入選電競城市，並經指標體係綜合評估評選出8座上榜全球著名電競城市。作為三甲中唯一的中國城市，報告認為上海電競產業鏈上中下游佈局完整，以浦東新區為代表的電競產業發展核心功能區持續吸引企業與人才進駐，比起其他城市對電競企業的後續支持力度以及政策保障措施更優。

然而，雖然聚集國內頂尖遊戲廠商，但上海在開發中國特色電競遊戲產品、推出電競教材、培育電競教師資源等方面尚有提升空間。此外，電競人才仍難以滿足快速擴張的市場需求，電競選手退役保障體系有待強化。報告建議上海有效搭建並提升產品生態體系建設能力，形成產業整體有機循環，明確區分電競與遊戲的邊界，鼓勵相關學校利用專業優勢發展該領域教育，同時，當局要完善各類人才培養及保障機制。