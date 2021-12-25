四川男稱撈底撈出安全套　火鍋店東實驗證「始終漂浮」反控敲詐

據《紅星新聞》12月24日報道，四川樂山一男子聲稱在火鍋店用膳時，在火鍋裏吃出了一個避孕套。火鍋店負責人則表示，避孕套不可能是菜品和鍋底裏的，她還專門做試驗煮避孕套，驗證食客的說法不可靠。在當地市場監管部門介入調查後，事件最終不了了之。

今年5月底，胡先生曾在樂山城區一家麵館的面裡吃出一條草鞋蟲，最終獲賠500元人民幣。為此，火鍋店負責人與麵館老闆懷疑被胡先生敲詐勒索，於是前往當地派出所報警。目前，警方已介入調查。



事件裏所涉單據。(紅星新聞)

12月18日晚上8時許，市民胡先生和朋友相約來到樂山城區萬達廣場附近的朝天門火鍋店用餐。胡先生說，他們兩人點了三個葷菜和三個素菜，還有幾瓶啤酒。晚上9時20分左右，他們看到店裡已經只剩兩桌人，便先去結帳買單。

隨後，胡先生稱，當時把剩下的幾片肉和三盤素菜一起倒進了鍋裡煮，然後想撈起五花肉：「咬到嘴巴裡面感覺不對勁，拿出來一看，竟然是一個避孕套，當時我就想吐。」

胡先生所坐的位置處於監控死角，無法調取相關片段以作核實，而店家胡女士堅稱，按照火鍋店用餐流程，客人下單後菜品是現場擺盤，後廚和大廳的監控都能看到配菜過程，不可能是菜品出了問題。

店東實驗證「始終漂浮」終免賠償。(紅星新聞)

那避孕套會不會是火鍋底料裏的？胡女士也覺得不可能，她說，如果是鍋底裏的，怎麼可能一直煮到最後才發現呢？為了證明清白，她專門買了一個避孕套來做實驗，放進鍋裡煮後始終漂浮在面上，且體積變大，煮到最後撈起發現避孕套輕輕一扯便爛了。

據胡女士一方講法，事發當晚，胡先生一方提出了「少於幾萬不談」的賠償要求，但胡先生表示，這是當時朋友說的酒話，現在不會要任何賠償。