中國第一懶人│要人餵飯就地大小便　父母雙亡後23歲「躺平」餓死

【中國第一懶人】內地實行「一孩政策」期間，不少父母視孩子如珠如寶，過份溺愛甚至會讓子女養成「王子病」、「公主病」，望子成龍但結果恐適得其反！近日網上瘋傳「中國第一懶人」楊鎖的故事，他是河南一戶農村家庭的獨生子，自小被父母寵溺，吃飯和穿衣都由父母親手伺候，8歲時父親出門還用扁擔挑着他走，不許他落地走路，因而養成「能躺着就絕對不坐着」的懶人性格，就連大小便也在屋裏挖個坑就地解決，結果在23歲時因懶得煮食，其父母分別在他13歲及18歲病逝，失去自理能力的他懶得謀生，繼續地「躺平」生活，結果在大雪天活活餓死。



近日網上瘋傳「中國第一懶人」楊鎖的故事，他是河南一戶農村家庭的獨生子，自小被父母寵溺，因而養成「能躺着就絕對不坐着」的懶人性格，父母雙亡後在23歲活活餓死。（網上圖片）

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「中國第一懶人」楊鎖的事蹟於今年初被內地媒體大肆報道，近日在台灣等地再被炒熱。楊鎖於1986年在河南省信陽市保安村出生，由於父母老來得子，所以為他取名「鎖」，希望能留住孩子一輩子，從名字就看到父母對他的溺愛。楊鎖從小吃飯和穿衣都是父母親手伺候，8歲時出門，父親還用扁擔挑着，不許兒子落地走路。楊鎖的小學老師表示，只要稍微懲罰他，他就會向父母告狀，父母翌日就會到學校鬧事，因此老師也不敢對他嚴苛。

楊鎖的堂哥楊德玉指出，「楊鎖是我們8個堂兄弟裏最英俊、最聰明的，他走到今天這一步，全都是父母害的！」楊德玉說，楊鎖小時候曾試過幫父母幹農活，但父母怕他累壞而阻止，「你到一邊玩去吧，不要累着了！」。

楊鎖13歲時，父親因肝病去世，母親仍舊寵溺他，不讓他幹活。母親後來年紀漸長，身體越來越差，叫楊鎖幹活時，他不但拒絕還會出手打母親，最終母親積勞成疾，在他18歲時離世。

楊鎖的堂哥楊德玉說：「楊鎖是我們8個堂兄弟裏最英俊、最聰明的，他走到今天這一步，全都是父母害的！」（網上圖片）

父母雙亡後，楊鎖將家中所有值錢的東西賣光，錢花光後就向鄰居討飯吃，吃一頓就會睡一、兩天，餓得受不了才再去討飯，好心的村民送肉和菜給他，但他卻放至發臭也懶得煮來吃。楊德玉和村民曾帶他到建築工地及鎮子裏的飯店工作，但他嫌工地太熱，到飯店一上班就躲進包廂睡覺，氣得經理趕他走。

楊鎖從不洗頭髮、衣服，若衣服太髒不能再穿，才會丟掉換一件，就連大小便也懶得出門去廁所，在屋裏挖個坑就地解決，完事後就用土埋一埋。天冷時為了取暖，他將家裏能燒的東西都燒掉，甚至連床架也劈了來燒。

2009年12月時保安村連續下了幾天大雪，楊德玉拿着飯菜和棉被去探望楊鎖，怎料一進屋內嗅到一陣臭味，楊鎖凍得全身僵硬，並已斷氣，得年23歲，年紀輕輕卻因懶惰而害了一生，楊德玉估計楊鎖是活活餓死。

次年4月，演員陳姍姍回鄉探親時從村民口中得悉事件，心有所感，因而以楊鎖的真實故事製作公益電影《罪愛》，讓現今社會的家長反思對孩子過度溺愛的問題。

（綜合報道）

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