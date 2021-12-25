內媒盤點除年終獎、雙糧外　多地年底還有買樓、買車補貼可領

臨近年底，不少民眾開始期待着雙糧、花紅等公司福利。內媒「中新經緯」周六（25日）趁2021年只剩最後一周之際，盤點了一些省市除了年終獎、雙糧外，還有幾筆錢可以領，當中包括購車、購房補貼等。



首先，根據《職工帶薪年休假條例》，公司因工作需要不能安排職工休年休假的，經職工本人同意可以不安排職工休年休假，惟對職工應休未休的年休假天數，應當按照該職工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。

然後是購車補貼，如湖北明確自今年9月1日至12月31日，對持有湖北號牌的個人消費者報廢或轉出本人名下老舊汽車，在省內購買以舊換新推廣車型範圍內的新車，並在省內完成機動車註冊登記者，在使用環節予以補貼。北京針對「國三」（指中國第三階段汽車排放標準）車輛的淘汰補貼政策、廣東廣州購買新能源汽車綜合性補貼政策等，亦將於12月31日到期。而在7月曾遭遇特大暴雨的河南鄭州，車輛受損報廢車主購置新車補貼政策延長至12月31日。

多地民眾可在年底前在符合條件下領取購車補貼。（VCG）

購房方面，吉林長春市住房局今年9月發布《留（來）長人才、農民購房補貼和購房消費券辦理流程》，明確按照先購房、再審核、後補貼的方式發放購房補貼及購房消費券，符合條件的人才按每平方米50元（人民幣．下同）、農民按每平方米80元予以購房補貼，申請時間為即日起至12月31日的法定工作日。桂林亦宣布，12月1日至12月31日間，民眾購買五城區新建商品房，按成交合約額的1%發放消費券補貼，可用於在本地商貿企業購買百貨、家電、車輛等。

另外，河南開封本月公告明確，民眾凡在市轄區（不含祥符區） 內購買商品住房尚未繳納契稅，自通告發布之日起至12月23日繳納商品住房契稅且符合補貼範圍的，按照契稅總額的12%予以補貼，申報截止日期為12月31日，逾期不申報視同放棄。

上海本月起則有一項最新的人才獎補開始受理，截止日期為12月31日，激勵對象為松江區一類、二類、三類扶持企業錄用的國（境）外世界排名前500名高校、「雙一流」建設高校、「雙一流」建設學科、上海市應屆高校畢業生進滬就業政策明確的第一類高校、松江大學園區高校、其他高校G60企業緊缺專業或鬆江籍全日制本科學歷學位及以上的應屆畢業生及離校3年內的往屆畢業生。

符合條件的本科、碩士、博士學歷人才3年內累計可領生活補貼約2萬元、3萬元及4萬元，另有一次性錄用獎勵約6300元、培育獎勵約1.31萬元。