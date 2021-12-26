機警外賣員憑App上備註救人　「撿錢來」一句感不妥急報警趕吊橋

外賣App都有備註可以用，滿足客戶訂餐其他需求。內地重慶一名外送員接到某訂單時，發現備註竟然寫著「撿錢來」，讓他看得一頭霧水，但機警的他感到有異立刻報警，成功救下一條人命。



根據《看看新聞》報導，該名外送員12日凌晨3時多接到一個奇怪的訂單，該單運費要30元人民幣，備註上竟寫著「撿錢來」，他感到有異主動詢問客戶，對方卻回「我不買甚麼東西，你過來，我把手機送你。」（點擊了解更多）▼▼▼

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外送員雖然感到有異，但還是決定先前往現場一探究竟，半路中卻收到客戶寄來一張「欄杆」的照片，他瞬間意識到對方可能有輕生的想法，想要在橋上想不開；外送員立即傳訊息，「我是想救你命啊，我要了你的錢，你覺得我會心安嗎？」

怎料客戶似乎聽不進去，讓外送員著急地勸說，「別這樣子，沒什麼坎過不去的」，他一邊勸說安撫當下，一邊報警處理，作法相當理智，最後與員警一起解救該名客戶。據悉，該客戶因與女友吵架，才導致內心鬱結，所幸經過勸說後救了下來。

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